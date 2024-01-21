Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ

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Михаил Развожаев сообщил, что повреждений в Севастополе нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе российские военные останавливают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что спасательная служба города не обнаружила повреждения инфраструктуры.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. По его словам, военные применили табельные средства маскировки.

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В Севастополе российские военные останавливают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что спасательная служба города не обнаружила повреждения инфраструктуры. Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. По его словам, военные применили табельные средства маскировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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