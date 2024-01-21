Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ

Михаил Развожаев сообщил, что повреждений в Севастополе нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе российские военные останавливают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — сообщил Развожаев в своем
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что спасательная служба города не обнаружила повреждения инфраструктуры.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. По его словам, военные применили табельные средства маскировки.
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