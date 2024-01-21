Армия и оружие Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ 21 января 2024 в 15:51 Размер текста - 17 + Михаил Развожаев сообщил, что повреждений в Севастополе нет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе российские военные останавливают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что спасательная служба города не обнаружила повреждения инфраструктуры. Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. По его словам, военные применили табельные средства маскировки. В Севастополе российские военные останавливают атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что спасательная служба города не обнаружила повреждения инфраструктуры. Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. По его словам, военные применили табельные средства маскировки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям