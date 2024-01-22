Что будет с семьями осужденных за фейки об армии РФ

Депутат Госдумы Федоров: детей, чьих родителей осудили за фейки, не лишат жилья

22 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Суд будет учитывать у обвиняемых наличие детей, сказал Евгений Федоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дети тех, кого обвиняют в распространении фейков о российской армии и дискредитации Вооруженных сил, не останутся без жилья, поскольку они защищены законом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал депутат Госдумы, который входит в число тех, кто вносит на рассмотрение данный законопроект, Евгений Федоров. Проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесен в Госдуму 22 января. Он предполагает конфискацию имущества и денег за фейки о российской армии. Это будет касаться дискредитации ВС РФ, публичных действий против безопасности страны, призывов ввести санкции против России, реабилитации нацизма и сотрудничества с международными организациями, в которых РФ не участвует, объяснил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. При этом лишить имущества смогут, если будет доказан умысел гражданина, отмечал Федоров. «Закон распространен только на личное имущество либо имущество связанных лиц. Это определяет суд. Родственникам надо тут повнимательнее контролировать имущество своих близких и обезопасить себя, заранее решив определенные вопросы, если не получается повлиять на человека, а он катится по наклонной плоскости в плане борьбы с нашим отечеством. По детям отдельная защита существует, и она судом будет учитываться. По женам, мужьям суд также определяет место жительства, если это касается недвижимости. То есть суд всегда эти вопросы решает с учетом всех факторов», — заявил Евгений Федоров. Верховный суд в декабре счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский объяснил, что даже если был развод или же имущество было переписано на дальних родственников, «следы сделок» остаются в госорганах, и можно проверить, были ли доходы, на которое оно было приобретено, законными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети тех, кого обвиняют в распространении фейков о российской армии и дискредитации Вооруженных сил, не останутся без жилья, поскольку они защищены законом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал депутат Госдумы, который входит в число тех, кто вносит на рассмотрение данный законопроект, Евгений Федоров. Проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесен в Госдуму 22 января. Он предполагает конфискацию имущества и денег за фейки о российской армии. Это будет касаться дискредитации ВС РФ, публичных действий против безопасности страны, призывов ввести санкции против России, реабилитации нацизма и сотрудничества с международными организациями, в которых РФ не участвует, объяснил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. При этом лишить имущества смогут, если будет доказан умысел гражданина, отмечал Федоров. «Закон распространен только на личное имущество либо имущество связанных лиц. Это определяет суд. Родственникам надо тут повнимательнее контролировать имущество своих близких и обезопасить себя, заранее решив определенные вопросы, если не получается повлиять на человека, а он катится по наклонной плоскости в плане борьбы с нашим отечеством. По детям отдельная защита существует, и она судом будет учитываться. По женам, мужьям суд также определяет место жительства, если это касается недвижимости. То есть суд всегда эти вопросы решает с учетом всех факторов», — заявил Евгений Федоров. Верховный суд в декабре счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский объяснил, что даже если был развод или же имущество было переписано на дальних родственников, «следы сделок» остаются в госорганах, и можно проверить, были ли доходы, на которое оно было приобретено, законными.