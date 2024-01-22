Мэр Нижнего Тагила показал старейшую школу города после капремонта. Видео

22 января 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Отремонтированная школа вновь встретила учеников (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле закончился капитальный ремонт старейшей в городе школы №32. Мэр города Владислав Пинаев показал, как она выглядит сейчас. «Второе рождение сегодня у старейшей в городе школы №32. Капитально отремонтированная, с новым современнейшим оборудованием она вновь встретила учеников. Ремонт длился менее года, учебное учреждение не узнать — это новая школа!» — делится Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что в минутном ролике показаны изменения до и после. По его словам, это уже восьмая школа в городе за последние пять лет, преобразившаяся благодаря нацпроекту «Образование», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

В Нижнем Тагиле закончился капитальный ремонт старейшей в городе школы №32. Мэр города Владислав Пинаев показал, как она выглядит сейчас. «Второе рождение сегодня у старейшей в городе школы №32. Капитально отремонтированная, с новым современнейшим оборудованием она вновь встретила учеников. Ремонт длился менее года, учебное учреждение не узнать — это новая школа!» — делится Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что в минутном ролике показаны изменения до и после. По его словам, это уже восьмая школа в городе за последние пять лет, преобразившаяся благодаря нацпроекту «Образование», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.