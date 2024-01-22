Мэр Нижнего Тагила показал старейшую школу города после капремонта. Видео

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День знаний в школе № 31. Екатеринбург, день знаний, здравствуй школа, 1 сентября, школьница
Отремонтированная школа вновь встретила учеников (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле закончился капитальный ремонт старейшей в городе школы №32. Мэр города Владислав Пинаев показал, как она выглядит сейчас.

«Второе рождение сегодня у старейшей в городе школы №32. Капитально отремонтированная, с новым современнейшим оборудованием она вновь встретила учеников. Ремонт длился менее года, учебное учреждение не узнать — это новая школа!» — делится Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что в минутном ролике показаны изменения до и после. По его словам, это уже восьмая школа в городе за последние пять лет, преобразившаяся благодаря нацпроекту «Образование», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

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В Нижнем Тагиле закончился капитальный ремонт старейшей в городе школы №32. Мэр города Владислав Пинаев показал, как она выглядит сейчас. «Второе рождение сегодня у старейшей в городе школы №32. Капитально отремонтированная, с новым современнейшим оборудованием она вновь встретила учеников. Ремонт длился менее года, учебное учреждение не узнать — это новая школа!» — делится Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что в минутном ролике показаны изменения до и после. По его словам, это уже восьмая школа в городе за последние пять лет, преобразившаяся благодаря нацпроекту «Образование», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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