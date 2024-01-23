В результате землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медпомощью

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Фельдшеры. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Жители Алма-Аты обратились за помощью к врачам Фото:

После произошедшего пятибалльного землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Казахстана.

«В Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести», — передает сообщение Минздрава РИА Новости. Там добавили, что врачи оказали помощь людям с травмами легкой и средней степени тяжести.

Из них 34 взрослых пациента, трое из которых госпитализированы, а остальные получили амбулаторное лечение. Десять детей также получили медицинскую помощь, пятеро из них были госпитализированы, заключили в министерстве.

В полночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7 на границе Казахстана и Киргизии, в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители города ощутили интенсивные толчки силой пять баллов.

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После произошедшего пятибалльного землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Казахстана. «В Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести», — передает сообщение Минздрава РИА Новости. Там добавили, что врачи оказали помощь людям с травмами легкой и средней степени тяжести. Из них 34 взрослых пациента, трое из которых госпитализированы, а остальные получили амбулаторное лечение. Десять детей также получили медицинскую помощь, пятеро из них были госпитализированы, заключили в министерстве. В полночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7 на границе Казахстана и Киргизии, в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители города ощутили интенсивные толчки силой пять баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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