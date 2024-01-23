В результате землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медпомощью

23 января 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Жители Алма-Аты обратились за помощью к врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После произошедшего пятибалльного землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Казахстана. «В Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести», — передает сообщение Минздрава РИА Новости. Там добавили, что врачи оказали помощь людям с травмами легкой и средней степени тяжести. Из них 34 взрослых пациента, трое из которых госпитализированы, а остальные получили амбулаторное лечение. Десять детей также получили медицинскую помощь, пятеро из них были госпитализированы, заключили в министерстве. В полночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7 на границе Казахстана и Киргизии, в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители города ощутили интенсивные толчки силой пять баллов.

После произошедшего пятибалльного землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Казахстана. «В Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести», — передает сообщение Минздрава РИА Новости. Там добавили, что врачи оказали помощь людям с травмами легкой и средней степени тяжести. Из них 34 взрослых пациента, трое из которых госпитализированы, а остальные получили амбулаторное лечение. Десять детей также получили медицинскую помощь, пятеро из них были госпитализированы, заключили в министерстве. В полночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7 на границе Казахстана и Киргизии, в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители города ощутили интенсивные толчки силой пять баллов.