Юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи

23 января 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

В ходе драки на фестивале КВН в Сочи был убит Амиран Геворкян Фото: Илья Московец © URA.RU Во время проведения фестиваля КВН в Сочи был убит юморист Амиран Геворкян. Артист получил сильные травмы после драки у гостиницы «Жемчужина». «Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на фестивале КВН рядом с гостиницей «Жемчужина» разразилась драка. В ходе потасовки Геворкян получил сильный удар в голову. У юмориста была обнаружена серьезная черепно-мозговая травма, после чего он впал в кому. Через два дня артист скончался. Его оппонент по драке объявлен в розыск. Фестиваль КВН в Сочи — это ежегодное мероприятие, которое собирает более 500 команд со всей страны, передали в telegram-канале.

Во время проведения фестиваля КВН в Сочи был убит юморист Амиран Геворкян. Артист получил сильные травмы после драки у гостиницы «Жемчужина». «Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на фестивале КВН рядом с гостиницей «Жемчужина» разразилась драка. В ходе потасовки Геворкян получил сильный удар в голову. У юмориста была обнаружена серьезная черепно-мозговая травма, после чего он впал в кому. Через два дня артист скончался. Его оппонент по драке объявлен в розыск. Фестиваль КВН в Сочи — это ежегодное мероприятие, которое собирает более 500 команд со всей страны, передали в telegram-канале.