Юмориста убили во время фестиваля КВН в Сочи

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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
В ходе драки на фестивале КВН в Сочи был убит Амиран Геворкян Фото:

Во время проведения фестиваля КВН в Сочи был убит юморист Амиран Геворкян. Артист получил сильные травмы после драки у гостиницы «Жемчужина».

«Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на фестивале КВН рядом с гостиницей «Жемчужина» разразилась драка. В ходе потасовки Геворкян получил сильный удар в голову.

У юмориста была обнаружена серьезная черепно-мозговая травма, после чего он впал в кому. Через два дня артист скончался. Его оппонент по драке объявлен в розыск. Фестиваль КВН в Сочи — это ежегодное мероприятие, которое собирает более 500 команд со всей страны, передали в telegram-канале.

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Во время проведения фестиваля КВН в Сочи был убит юморист Амиран Геворкян. Артист получил сильные травмы после драки у гостиницы «Жемчужина». «Амирана Геворкяна убили во время фестиваля КВН в Сочи», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на фестивале КВН рядом с гостиницей «Жемчужина» разразилась драка. В ходе потасовки Геворкян получил сильный удар в голову. У юмориста была обнаружена серьезная черепно-мозговая травма, после чего он впал в кому. Через два дня артист скончался. Его оппонент по драке объявлен в розыск. Фестиваль КВН в Сочи — это ежегодное мероприятие, которое собирает более 500 команд со всей страны, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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