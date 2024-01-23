В Перми продают завод с прибылью в 500 тысяч рублей

В Перми за 18,2 млн рублей продают производство обуви из натуральной кожи

23 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Производство обуви расположено на территории промзоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми выставлено на продажу предприятие по производству мужской и женской обуви. Продавец уверяет, что бизнес приносит ежемесячную чистую прибыль более 500 тысяч рублей. С активом его собственник готов расстаться за 18,2 млн рублей. «Пpoдается бизнес, пpоизводство женской и мужской обуви из натуральной кожи. Имеются три офлайн-магазина в Пермском крае, а также постоянные покупатели в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и онлайн-магазин на Wildberries. В состав бизнеса входят полностью оборудованное обувное производство, переуступка прав аренды в магазинах с товарным остатком, карточек на маркетплейсе, кассовое оборудование и мебель. Цена — 18,2 млн рублей, средняя ежемесячная прибыль — 570 тысяч рублей», — сообщил продавец в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что сырье для производства обуви поступает из Турции, Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы и Республики Беларусь. Предприятие находится на территории промышленной зоны в Перми. Арендная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц. Есть укомплектованный штат, текучка отсутствует. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается отель на пять номеров, который ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли. Стоимость бизнеса составляет 14,7 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми выставлено на продажу предприятие по производству мужской и женской обуви. Продавец уверяет, что бизнес приносит ежемесячную чистую прибыль более 500 тысяч рублей. С активом его собственник готов расстаться за 18,2 млн рублей. «Пpoдается бизнес, пpоизводство женской и мужской обуви из натуральной кожи. Имеются три офлайн-магазина в Пермском крае, а также постоянные покупатели в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и онлайн-магазин на Wildberries. В состав бизнеса входят полностью оборудованное обувное производство, переуступка прав аренды в магазинах с товарным остатком, карточек на маркетплейсе, кассовое оборудование и мебель. Цена — 18,2 млн рублей, средняя ежемесячная прибыль — 570 тысяч рублей», — сообщил продавец в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что сырье для производства обуви поступает из Турции, Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы и Республики Беларусь. Предприятие находится на территории промышленной зоны в Перми. Арендная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц. Есть укомплектованный штат, текучка отсутствует. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается отель на пять номеров, который ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли. Стоимость бизнеса составляет 14,7 млн рублей.