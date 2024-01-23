В Перми продают завод с прибылью в 500 тысяч рублей

В Перми за 18,2 млн рублей продают производство обуви из натуральной кожи
© Служба новостей «URA.RU»
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Юничел. Фабрика обуви. Челябинск, ботинок, обувь, фабрика, производство, легкая промышленность
Производство обуви расположено на территории промзоны Фото:

В Перми выставлено на продажу предприятие по производству мужской и женской обуви. Продавец уверяет, что бизнес приносит ежемесячную чистую прибыль более 500 тысяч рублей. С активом его собственник готов расстаться за 18,2 млн рублей.

«Пpoдается бизнес, пpоизводство женской и мужской обуви из натуральной кожи. Имеются три офлайн-магазина в Пермском крае, а также постоянные покупатели в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и онлайн-магазин на Wildberries. В состав бизнеса входят полностью оборудованное обувное производство, переуступка прав аренды в магазинах с товарным остатком, карточек на маркетплейсе, кассовое оборудование и мебель. Цена — 18,2 млн рублей, средняя ежемесячная прибыль — 570 тысяч рублей», — сообщил продавец в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что сырье для производства обуви поступает из Турции, Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы и Республики Беларусь. Предприятие находится на территории промышленной зоны в Перми. Арендная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц. Есть укомплектованный штат, текучка отсутствует.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается отель на пять номеров, который ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли. Стоимость бизнеса составляет 14,7 млн рублей.

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В Перми выставлено на продажу предприятие по производству мужской и женской обуви. Продавец уверяет, что бизнес приносит ежемесячную чистую прибыль более 500 тысяч рублей. С активом его собственник готов расстаться за 18,2 млн рублей. «Пpoдается бизнес, пpоизводство женской и мужской обуви из натуральной кожи. Имеются три офлайн-магазина в Пермском крае, а также постоянные покупатели в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и онлайн-магазин на Wildberries. В состав бизнеса входят полностью оборудованное обувное производство, переуступка прав аренды в магазинах с товарным остатком, карточек на маркетплейсе, кассовое оборудование и мебель. Цена — 18,2 млн рублей, средняя ежемесячная прибыль — 570 тысяч рублей», — сообщил продавец в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что сырье для производства обуви поступает из Турции, Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы и Республики Беларусь. Предприятие находится на территории промышленной зоны в Перми. Арендная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц. Есть укомплектованный штат, текучка отсутствует. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается отель на пять номеров, который ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли. Стоимость бизнеса составляет 14,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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