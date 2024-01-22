Жители Салехарда устроили торжественную встречу Герою России Владимиру Шарпатову

Герой России Владимир Шарпатов прилетел в Салехард Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Салехард (ЯНАО) прилетел Герой России Владимир Шарпатов, прославившийся дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. О прибытии заслуженного летчика сообщается в социальных сетях.

«В Салехард приехал Герой России Владимир Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации, командир самолета Ил-76, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Спустя год экипаж самолета совершил побег из плена — за этот подвиг Шарпатов был удостоен звания „Героя России“», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн».

Героя России ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы. Летчик расскажет салехардцам о подробностях героического побега.

Экипаж Владимира Шарпатова был посажен на аэродром Кандагара афганским истребителем в августе 1995 года. Летчики провели в плену 378 дней, после чего им удалось совершить побег на своем же самолете. В конце августа 1996 года Владимир Шарпатов и второй пилот Газинур Хайруллин были удостоены звания «Героя России», остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

В 2010 году режиссер Андрей Кавун снял о подвиге экипажа художественный фильм «Кандагар». Роль Владимира Шарпатова исполнил артист Александр Балуев.