22 января 2024

В Салехард прилетел летчик-герой, сбежавший из Кандагара. Видео

Жители Салехарда устроили торжественную встречу Герою России Владимиру Шарпатову
© Служба новостей «URA.RU»
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Летчик Владимир Шарпатов герой фильма Кандагар про афганский плен (талибы), шарпатов владимир
Герой России Владимир Шарпатов прилетел в Салехард Фото:

В Салехард (ЯНАО) прилетел Герой России Владимир Шарпатов, прославившийся дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. О прибытии заслуженного летчика сообщается в социальных сетях.

«В Салехард приехал Герой России Владимир Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации, командир самолета Ил-76, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Спустя год экипаж самолета совершил побег из плена — за этот подвиг Шарпатов был удостоен звания „Героя России“», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн».

Героя России ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы. Летчик расскажет салехардцам о подробностях героического побега.

Экипаж Владимира Шарпатова был посажен на аэродром Кандагара афганским истребителем в августе 1995 года. Летчики провели в плену 378 дней, после чего им удалось совершить побег на своем же самолете. В конце августа 1996 года Владимир Шарпатов и второй пилот Газинур Хайруллин были удостоены звания «Героя России», остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

В 2010 году режиссер Андрей Кавун снял о подвиге экипажа художественный фильм «Кандагар». Роль Владимира Шарпатова исполнил артист Александр Балуев.

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В Салехард (ЯНАО) прилетел Герой России Владимир Шарпатов, прославившийся дерзким побегом из плена талибов в Кандагаре в августе 1996 года. О прибытии заслуженного летчика сообщается в социальных сетях. «В Салехард приехал Герой России Владимир Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации, командир самолета Ил-76, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Спустя год экипаж самолета совершил побег из плена — за этот подвиг Шарпатов был удостоен звания „Героя России“», — сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». Героя России ждет экскурсионная программа и встреча с молодежью окружной столицы. Летчик расскажет салехардцам о подробностях героического побега. Экипаж Владимира Шарпатова был посажен на аэродром Кандагара афганским истребителем в августе 1995 года. Летчики провели в плену 378 дней, после чего им удалось совершить побег на своем же самолете. В конце августа 1996 года Владимир Шарпатов и второй пилот Газинур Хайруллин были удостоены звания «Героя России», остальные члены экипажа получили ордена Мужества. В 2010 году режиссер Андрей Кавун снял о подвиге экипажа художественный фильм «Кандагар». Роль Владимира Шарпатова исполнил артист Александр Балуев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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