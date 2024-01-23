В Прикамье создадут структуру для помощи многодетным семьям

Махонин: в Пермском крае появится центр поддержки многодетных и молодых семей

24 января 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Молодым и многодетным семьям в центре будут оказывать юридическую и социальную помощь Фото: Илья Московец © URA.RU На территории Пермского края должен появится ресурсный центр поддержки многодетных и молодых семей. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил проработать соответствующий вопрос краевому правительству и минсоцразвития. «Махонин поручил проработать вопрос по открытию ресурсного центра поддержки многодетных и молодых семей для оказания консультативной, юридической, социальной и иной помощи. В частности, одним из направлений центра станет оперативное решение проблем при обеспечении земельными участками многодетных семей», — указано на сайте правительства Прикамья. Сейчас в Пермском крае проживает более 300 тысяч семей, в которых воспитывается более 560 тысяч детей. Край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, входит в топ-30 регионов РФ по этому показателю. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. До этого момента действовал только региональный статус. В беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отмечала, что в стране будет создан единый реестр многодетных семей, где будут учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории Пермского края должен появится ресурсный центр поддержки многодетных и молодых семей. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил проработать соответствующий вопрос краевому правительству и минсоцразвития. «Махонин поручил проработать вопрос по открытию ресурсного центра поддержки многодетных и молодых семей для оказания консультативной, юридической, социальной и иной помощи. В частности, одним из направлений центра станет оперативное решение проблем при обеспечении земельными участками многодетных семей», — указано на сайте правительства Прикамья. Сейчас в Пермском крае проживает более 300 тысяч семей, в которых воспитывается более 560 тысяч детей. Край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, входит в топ-30 регионов РФ по этому показателю. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. До этого момента действовал только региональный статус. В беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отмечала, что в стране будет создан единый реестр многодетных семей, где будут учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.