23 января 2024

В Прикамье создадут структуру для помощи многодетным семьям

Махонин: в Пермском крае появится центр поддержки многодетных и молодых семей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка по орловским местам. Екатеринбург, мама, мать, дети, детская поликлиника, педиатр, молодая семья, детская коляска, педиатрическое отделение, родитель
Молодым и многодетным семьям в центре будут оказывать юридическую и социальную помощь Фото:

На территории Пермского края должен появится ресурсный центр поддержки многодетных и молодых семей. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил проработать соответствующий вопрос краевому правительству и минсоцразвития.

«Махонин поручил проработать вопрос по открытию ресурсного центра поддержки многодетных и молодых семей для оказания консультативной, юридической, социальной и иной помощи. В частности, одним из направлений центра станет оперативное решение проблем при обеспечении земельными участками многодетных семей», — указано на сайте правительства Прикамья.

Сейчас в Пермском крае проживает более 300 тысяч семей, в которых воспитывается более 560 тысяч детей. Край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, входит в топ-30 регионов РФ по этому показателю.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. До этого момента действовал только региональный статус. В беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отмечала, что в стране будет создан единый реестр многодетных семей, где будут учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Пермского края должен появится ресурсный центр поддержки многодетных и молодых семей. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил проработать соответствующий вопрос краевому правительству и минсоцразвития. «Махонин поручил проработать вопрос по открытию ресурсного центра поддержки многодетных и молодых семей для оказания консультативной, юридической, социальной и иной помощи. В частности, одним из направлений центра станет оперативное решение проблем при обеспечении земельными участками многодетных семей», — указано на сайте правительства Прикамья. Сейчас в Пермском крае проживает более 300 тысяч семей, в которых воспитывается более 560 тысяч детей. Край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, входит в топ-30 регионов РФ по этому показателю. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. До этого момента действовал только региональный статус. В беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отмечала, что в стране будет создан единый реестр многодетных семей, где будут учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...