В Прикамье создадут структуру для помощи многодетным семьям

На территории Пермского края должен появится ресурсный центр поддержки многодетных и молодых семей. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил проработать соответствующий вопрос краевому правительству и минсоцразвития.
«Махонин поручил проработать вопрос по открытию ресурсного центра поддержки многодетных и молодых семей для оказания консультативной, юридической, социальной и иной помощи. В частности, одним из направлений центра станет оперативное решение проблем при обеспечении земельными участками многодетных семей», — указано на сайте правительства Прикамья.
Сейчас в Пермском крае проживает более 300 тысяч семей, в которых воспитывается более 560 тысяч детей. Край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, входит в топ-30 регионов РФ по этому показателю.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них. До этого момента действовал только региональный статус. В беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отмечала, что в стране будет создан единый реестр многодетных семей, где будут учтены все граждане, имеющие право на поддержку от государства.
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