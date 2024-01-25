Планировавший убийство тюменский школьник собирал информацию о школьных стрелках

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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Девятиклассник писал кровью в тетради и планировал убить сверстника Фото:
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В Тюмени задержан школьник, который планировал убийство одноклассника

Тюменский подросток, который планировал убийство другого школьника, активно собирал информацию о случаях стрельбы в российских школах. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash

«Подросток активно собирал информацию о школьных стрелках — в том числе о трагедиях в Казани и Керчи. Кроме пневматического оружия дома у него нашли газовые баллоны и заметки в тетради, написанные его же кровью», — говорится в сообщении.

Сообщается что школьник рос в неполной семье. Когда родители развелись, он остался с матерью. Но позже из-за гиперопеки выразил желание переехать к отцу. и бабушки с дедушкой. Три года назад сам захотел уехать к папе — по нашей информации, из-за их гиперопеки. Отец работает водителем скорой и выступает на спортивных соревнованиях, у него оставалось не много времени на сына.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменский школьник планировал убийство другого подростка из ревности. Известно, что несостоявшийся стрелок учился в 30 школе Тюмени.

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Тюменский подросток, который планировал убийство другого школьника, активно собирал информацию о случаях стрельбы в российских школах. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash «Подросток активно собирал информацию о школьных стрелках — в том числе о трагедиях в Казани и Керчи. Кроме пневматического оружия дома у него нашли газовые баллоны и заметки в тетради, написанные его же кровью», — говорится в сообщении. Сообщается что школьник рос в неполной семье. Когда родители развелись, он остался с матерью. Но позже из-за гиперопеки выразил желание переехать к отцу. и бабушки с дедушкой. Три года назад сам захотел уехать к папе — по нашей информации, из-за их гиперопеки. Отец работает водителем скорой и выступает на спортивных соревнованиях, у него оставалось не много времени на сына. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский школьник планировал убийство другого подростка из ревности. Известно, что несостоявшийся стрелок учился в 30 школе Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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