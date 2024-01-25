Планировавший убийство тюменский школьник собирал информацию о школьных стрелках

Тюменский подросток, который планировал убийство другого школьника, активно собирал информацию о случаях стрельбы в российских школах. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash
«Подросток активно собирал информацию о школьных стрелках — в том числе о трагедиях в Казани и Керчи. Кроме пневматического оружия дома у него нашли газовые баллоны и заметки в тетради, написанные его же кровью», — говорится в сообщении.
Сообщается что школьник рос в неполной семье. Когда родители развелись, он остался с матерью. Но позже из-за гиперопеки выразил желание переехать к отцу. и бабушки с дедушкой. Три года назад сам захотел уехать к папе — по нашей информации, из-за их гиперопеки. Отец работает водителем скорой и выступает на спортивных соревнованиях, у него оставалось не много времени на сына.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменский школьник планировал убийство другого подростка из ревности. Известно, что несостоявшийся стрелок учился в 30 школе Тюмени.
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