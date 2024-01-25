В Кургане сняли режим повышенной готовности, введенный из-за землетрясения

25 января 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

В Кургане жильцам эвакуированных домов разрешили возвращаться в квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Власти Кургана сняли режим повышенной готовности, который вводили после отголосков землетрясения. Обследования 17-этажных домов не выявили повреждений несущих конструкций, жальцам разрешили возвращаться домой. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «Режим повышенной готовности, введенный ранее на территории города Кургана, снят в связи с устранением обстоятельств, служивших основанием для его введения. Решение принято сегодня на заседании городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в сообщении. В течение двух дней эксперты института МЧС проводили обследования многоэтажных домов, из которых эвакуировали жильцов. Для динамико-геофизических исследований использовался мобильный диагностический комплекс «Струна». Проведенные специалистами мероприятия не выявили повреждений в зданиях, а имеющиеся трещины не представляют опасности. Техническому состоянию домов была дана удовлетворительная оценка и здания были признаны как «ограниченно работоспособное». В мэрии уточнили, что на основании данного заключения управкомпаниям, отвечающим за обслуживание домов, будут выданы рекомендации по проведению ремонтов. Специалисты УК занимаются вопросами по обратному заселению жильцов в квартиры. До этого уже первыми начали возвращаться жители 17-этажного дома по улице Куйбышева 15. Инцидент с экстренной эвакуацией 246 жильцов из двух 17-этажных домов Кургана произошел в ночь с 22 на 23 января. После землетрясений в соседнем Казахстане жильцы высоток почувствовали вибрации в своих квартирах, от которых тряслись люстры и был треск в стенах. После происшествия в многоэтажных домах начались проверки, был введен режим повышенной готовности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана сняли режим повышенной готовности, который вводили после отголосков землетрясения. Обследования 17-этажных домов не выявили повреждений несущих конструкций, жальцам разрешили возвращаться домой. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «Режим повышенной готовности, введенный ранее на территории города Кургана, снят в связи с устранением обстоятельств, служивших основанием для его введения. Решение принято сегодня на заседании городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в сообщении. В течение двух дней эксперты института МЧС проводили обследования многоэтажных домов, из которых эвакуировали жильцов. Для динамико-геофизических исследований использовался мобильный диагностический комплекс «Струна». Проведенные специалистами мероприятия не выявили повреждений в зданиях, а имеющиеся трещины не представляют опасности. Техническому состоянию домов была дана удовлетворительная оценка и здания были признаны как «ограниченно работоспособное». В мэрии уточнили, что на основании данного заключения управкомпаниям, отвечающим за обслуживание домов, будут выданы рекомендации по проведению ремонтов. Специалисты УК занимаются вопросами по обратному заселению жильцов в квартиры. До этого уже первыми начали возвращаться жители 17-этажного дома по улице Куйбышева 15. Инцидент с экстренной эвакуацией 246 жильцов из двух 17-этажных домов Кургана произошел в ночь с 22 на 23 января. После землетрясений в соседнем Казахстане жильцы высоток почувствовали вибрации в своих квартирах, от которых тряслись люстры и был треск в стенах. После происшествия в многоэтажных домах начались проверки, был введен режим повышенной готовности.