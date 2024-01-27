27 января 2024

Певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
У футбольного клуба «Порт Вейл» появился новый президент Фото:

Британский певец Робби Уильямс был назначен президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл», выступающего в третьем по силе дивизионе страны. О новой должности рассказал сам артист.

«Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов. Получить должность президента (клуба „Порт Вейл“ — прим. URA.RU) — это нечто особенное», — написал Уильямс у себя в соцсети X.

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Британский певец Робби Уильямс был назначен президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл», выступающего в третьем по силе дивизионе страны. О новой должности рассказал сам артист. «Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов. Получить должность президента (клуба „Порт Вейл“ — прим. URA.RU) — это нечто особенное», — написал Уильямс у себя в соцсети X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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