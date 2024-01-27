Развлечения Знаменитости Певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба 28 января 2024 в 06:15 Размер текста - 17 + У футбольного клуба «Порт Вейл» появился новый президент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Британский певец Робби Уильямс был назначен президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл», выступающего в третьем по силе дивизионе страны. О новой должности рассказал сам артист. «Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов. Получить должность президента (клуба „Порт Вейл“ — прим. URA.RU) — это нечто особенное», — написал Уильямс у себя в соцсети X. Британский певец Робби Уильямс был назначен президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл», выступающего в третьем по силе дивизионе страны. О новой должности рассказал сам артист. «Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов. Получить должность президента (клуба „Порт Вейл“ — прим. URA.RU) — это нечто особенное», — написал Уильямс у себя в соцсети X. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям