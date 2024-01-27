Певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба

У футбольного клуба «Порт Вейл» появился новый президент
Британский певец Робби Уильямс был назначен президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл», выступающего в третьем по силе дивизионе страны. О новой должности рассказал сам артист.
«Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов. Получить должность президента (клуба „Порт Вейл“ — прим. URA.RU) — это нечто особенное», — написал Уильямс у себя в соцсети X.
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