В Среднеуральске (Свердловская область) пропал 14-летний Илья Крюков. Его местонахождение неизвестно с 26 января, сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Крюков Илья Сергеевич, 14 лет. Город Среднеуральск, Свердловская область. С 26 января 2024 года его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост подростка — 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, костюм цвета хаки и черные берцы. Если вам известно местонахождение подростка, то сообщите по телефону 89045447224 (Людмила) или 89655333399 (Юлия).
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