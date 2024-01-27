27 января 2024
26 января 2024

В Свердловской области пропал 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, подросток, прохожий, мужчина
Местонахождение подростка неизвестно с 26 января Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) пропал 14-летний Илья Крюков. Его местонахождение неизвестно с 26 января, сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Крюков Илья Сергеевич, 14 лет. Город Среднеуральск, Свердловская область. С 26 января 2024 года его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост подростка — 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, костюм цвета хаки и черные берцы. Если вам известно местонахождение подростка, то сообщите по телефону 89045447224 (Людмила) или 89655333399 (Юлия).

Фото:

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В Среднеуральске (Свердловская область) пропал 14-летний Илья Крюков. Его местонахождение неизвестно с 26 января, сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Крюков Илья Сергеевич, 14 лет. Город Среднеуральск, Свердловская область. С 26 января 2024 года его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Рост подростка — 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, костюм цвета хаки и черные берцы. Если вам известно местонахождение подростка, то сообщите по телефону 89045447224 (Людмила) или 89655333399 (Юлия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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