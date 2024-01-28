Более 87% британцев предпочли видеть Путина премьер-министром Великобритании

29 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

В опросе приняли участие 35 тысяч британцев (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Порядка 87,4% британцев хотели бы видеть президента России Владимира Путина на должности премьер-министра Великобритании. Это следует из опроса лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена в социальной сети X (бывший Twitter). «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии. Путин — 87,4% голосов, действующий премьер страны Риши Сунак — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер — 5%», — следует из опроса. Участниками голосования стали 35 тысяч человек. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о доверии россиян к своему президенту Владимиру Путину. Оказалось, что лидеру страны доверяют более 78% респондентов.

Порядка 87,4% британцев хотели бы видеть президента России Владимира Путина на должности премьер-министра Великобритании. Это следует из опроса лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена в социальной сети X (бывший Twitter). «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии. Путин — 87,4% голосов, действующий премьер страны Риши Сунак — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер — 5%», — следует из опроса. Участниками голосования стали 35 тысяч человек. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о доверии россиян к своему президенту Владимиру Путину. Оказалось, что лидеру страны доверяют более 78% респондентов.