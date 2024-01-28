28 января 2024

Более 87% британцев предпочли видеть Путина премьер-министром Великобритании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
В опросе приняли участие 35 тысяч британцев (архивное фото) Фото:

Порядка 87,4% британцев хотели бы видеть президента России Владимира Путина на должности премьер-министра Великобритании. Это следует из опроса лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена в социальной сети X (бывший Twitter).

«Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии. Путин — 87,4% голосов, действующий премьер страны Риши Сунак — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер — 5%», — следует из опроса. Участниками голосования стали 35 тысяч человек.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о доверии россиян к своему президенту Владимиру Путину. Оказалось, что лидеру страны доверяют более 78% респондентов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 87,4% британцев хотели бы видеть президента России Владимира Путина на должности премьер-министра Великобритании. Это следует из опроса лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена в социальной сети X (бывший Twitter). «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии. Путин — 87,4% голосов, действующий премьер страны Риши Сунак — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер — 5%», — следует из опроса. Участниками голосования стали 35 тысяч человек. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о доверии россиян к своему президенту Владимиру Путину. Оказалось, что лидеру страны доверяют более 78% респондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...