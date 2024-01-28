Порядка 87,4% британцев хотели бы видеть президента России Владимира Путина на должности премьер-министра Великобритании. Это следует из опроса лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена в социальной сети X (бывший Twitter).
«Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии. Путин — 87,4% голосов, действующий премьер страны Риши Сунак — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер — 5%», — следует из опроса. Участниками голосования стали 35 тысяч человек.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса о доверии россиян к своему президенту Владимиру Путину. Оказалось, что лидеру страны доверяют более 78% респондентов.
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