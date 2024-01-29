29 января 2024

Из-за огромной трещины в доме эвакуировали 120 жителей Подмосковья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Из здания эвакуируют около 120 человек Фото:

В городе Пересвет Московской области в бывшем общежитии по улице Октябрьской проходит эвакуация порядка 120 человек. Причиной стала огромная трещина на здании, которая появилась из-за незаконных перепланировок жильцов.

«Огромная трещина появилась на жилом доме на Октябрьской улице в городе Пересвет в Московской области. Раньше там находилось общежитие, сейчас часть квартир приватизирована, и многие собственники делали незаконные перепланировки и переделывали систему канализации. Здание может рухнуть, из квартир в эти минуты эвакуируют около 120 человек», — сообщил telegram-канал Shot.

Жильцов разместят в ДК «Космос» и обеспечат всем необходимым. Утром дом будут обследовать инженеры и специалисты.

В городе Пересвет Московской области на здании бывшего общежития появилась огромная трещина
В городе Пересвет Московской области на здании бывшего общежития появилась огромная трещина

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В городе Пересвет Московской области в бывшем общежитии по улице Октябрьской проходит эвакуация порядка 120 человек. Причиной стала огромная трещина на здании, которая появилась из-за незаконных перепланировок жильцов. «Огромная трещина появилась на жилом доме на Октябрьской улице в городе Пересвет в Московской области. Раньше там находилось общежитие, сейчас часть квартир приватизирована, и многие собственники делали незаконные перепланировки и переделывали систему канализации. Здание может рухнуть, из квартир в эти минуты эвакуируют около 120 человек», — сообщил telegram-канал Shot. Жильцов разместят в ДК «Космос» и обеспечат всем необходимым. Утром дом будут обследовать инженеры и специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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