Из-за огромной трещины в доме эвакуировали 120 жителей Подмосковья. Фото

29 января 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Из здания эвакуируют около 120 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Пересвет Московской области в бывшем общежитии по улице Октябрьской проходит эвакуация порядка 120 человек. Причиной стала огромная трещина на здании, которая появилась из-за незаконных перепланировок жильцов. «Огромная трещина появилась на жилом доме на Октябрьской улице в городе Пересвет в Московской области. Раньше там находилось общежитие, сейчас часть квартир приватизирована, и многие собственники делали незаконные перепланировки и переделывали систему канализации. Здание может рухнуть, из квартир в эти минуты эвакуируют около 120 человек», — сообщил telegram-канал Shot. Жильцов разместят в ДК «Космос» и обеспечат всем необходимым. Утром дом будут обследовать инженеры и специалисты. В городе Пересвет Московской области на здании бывшего общежития появилась огромная трещина Telegram-канал Shot, https://t.me/shot_shot

В городе Пересвет Московской области в бывшем общежитии по улице Октябрьской проходит эвакуация порядка 120 человек. Причиной стала огромная трещина на здании, которая появилась из-за незаконных перепланировок жильцов. «Огромная трещина появилась на жилом доме на Октябрьской улице в городе Пересвет в Московской области. Раньше там находилось общежитие, сейчас часть квартир приватизирована, и многие собственники делали незаконные перепланировки и переделывали систему канализации. Здание может рухнуть, из квартир в эти минуты эвакуируют около 120 человек», — сообщил telegram-канал Shot. Жильцов разместят в ДК «Космос» и обеспечат всем необходимым. Утром дом будут обследовать инженеры и специалисты.