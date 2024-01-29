В городе Пересвет Московской области в бывшем общежитии по улице Октябрьской проходит эвакуация порядка 120 человек. Причиной стала огромная трещина на здании, которая появилась из-за незаконных перепланировок жильцов.
«Огромная трещина появилась на жилом доме на Октябрьской улице в городе Пересвет в Московской области. Раньше там находилось общежитие, сейчас часть квартир приватизирована, и многие собственники делали незаконные перепланировки и переделывали систему канализации. Здание может рухнуть, из квартир в эти минуты эвакуируют около 120 человек», — сообщил telegram-канал Shot.
Жильцов разместят в ДК «Космос» и обеспечат всем необходимым. Утром дом будут обследовать инженеры и специалисты.
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