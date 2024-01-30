У комбата Олега Колесникова появился сослуживец из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер Ленинского районного отделения МГЕР Александр Пашкеев в числе других добровольцев ушел на СВО в бригаду ГРОМ «Каскад». Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Соответствующее видео также появилось в новостях Первого канала.

«Мне небезразлично будущее страны. Сейчас мне представилась возможность внести свой вклад», — заявил Пашкеев корреспонденту канала.

«Парни из Белгорода, Челябинска, Ярославля, Петербурга, Москвы и Мособласти добровольцами уходят на СВО и будут служить в бригаде аэроразведки ГРОМ „Каскад“, которой командует мой товарищ полковник Дмитрий Саблин, депутат Госдумы. Несколько сотен наших волонтеров (многие уже отмечены высокими госнаградами), прошедших сначала через гуманитарную миссию партии в новых регионах, нашли в себе мужество и силы, желание поступить на службу в тогда еще батальон БАРС „Каскад“. А сегодня это уже отдельная бригада беспилотной авиации ГРОМ „Каскад“, на счету которой тысячи пораженных целей. „Глаза“ Вооруженных Сил России», — сообщил накануне в своем telegram-канале Турчак.

Одним из батальонов бригады командует депутат Госдумы от Челябинской области, кавалер ордена Мужества Олег Колесников. На фронте он находится с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию.