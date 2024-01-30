ФАС предписала «Альфа-Банку» избавиться от ненадлежащей рекламы

30 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Альфа-Банк оштрафовали за нарушение рекламного законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «Альфа-Банку» избавиться от ненадлежащей рекламы дебетовых карт. Причиной послужил тот факт, что финучреждение не указало ограничения, после которой переводы по карте перестают быть бесплатными. Соответственно, реклама изначально была недостоверной. «ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты АО „Альфа-Банк“. В рекламе банка утверждалось, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно. При этом существенные условия об ограничениях такой опции не были указаны. Таким образом, потребители получали неполную информацию», — отмечается в telegram-канале антимонопольной службы. За нарушение правил рекламы «Альфа-Банк» получит штраф, также банк должен будет избавиться от недостоверной рекламы. В ноябре прошлого года за один месяц «Альфа-Банк» три раза был замечен за нарушением рекламного законодательства. Банк скрывает в своем рекламе определенные подробности, например, как оформить кешбэк. Банк также скрывает критерии обслуживания карты, передает РАПСИ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «Альфа-Банку» избавиться от ненадлежащей рекламы дебетовых карт. Причиной послужил тот факт, что финучреждение не указало ограничения, после которой переводы по карте перестают быть бесплатными. Соответственно, реклама изначально была недостоверной. «ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты АО „Альфа-Банк“. В рекламе банка утверждалось, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно. При этом существенные условия об ограничениях такой опции не были указаны. Таким образом, потребители получали неполную информацию», — отмечается в telegram-канале антимонопольной службы. За нарушение правил рекламы «Альфа-Банк» получит штраф, также банк должен будет избавиться от недостоверной рекламы. В ноябре прошлого года за один месяц «Альфа-Банк» три раза был замечен за нарушением рекламного законодательства. Банк скрывает в своем рекламе определенные подробности, например, как оформить кешбэк. Банк также скрывает критерии обслуживания карты, передает РАПСИ.