29 января 2024

В Кургане приватизируют компанию мэрии, отвечающую за питание детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая. Курган, макароны, общепит, школьная еда, котлеты, еда, питание, столовая
«Комбинат питания» отвечает за школьные столовые в Кургане Фото:

В Кургане муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания», за которое отвечает городская администрация, приватизируют и превратят в акционерное общество. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«В соответствии с требованием федерального законодательства (№ 485-ФЗ от 27.12.2019 г.) МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В связи с этим принято решение включить в план приватизации МУП „Комбинат питания“. Однако на организацию питания школьников это никак не повлияет. Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с утвержденными стандартами», — объяснили URA.RU в пресс-службе администрации.

Организацию планируют приватизировать в течение 2024 года. Представители власти проведут инвентаризацию имущества предприятия и конкурс для поиска организации, которая займется аудиторской проверкой МУП «Комбинат питания».

«Комбинат питания» преимущественно отвечает за школьные столовые в Кургане. По итогам 2022 года чистый убыток компании составил 10 млн рублей. В ноябре 2023 года компания задолжала более 2 млн рублей «Хлебокомбинату №1». Организации договорились, что МУП выплатит долги за продукцию частями. Также с предприятием судятся и другие компании, представители которых требуют выплатить десятки миллионов. В январе стало известно, что «Комбинат питания» увеличит стоимость платных обедов в школьных столовых Кургана с 82 до 97 рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания», за которое отвечает городская администрация, приватизируют и превратят в акционерное общество. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «В соответствии с требованием федерального законодательства (№ 485-ФЗ от 27.12.2019 г.) МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В связи с этим принято решение включить в план приватизации МУП „Комбинат питания“. Однако на организацию питания школьников это никак не повлияет. Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с утвержденными стандартами», — объяснили URA.RU в пресс-службе администрации. Организацию планируют приватизировать в течение 2024 года. Представители власти проведут инвентаризацию имущества предприятия и конкурс для поиска организации, которая займется аудиторской проверкой МУП «Комбинат питания». «Комбинат питания» преимущественно отвечает за школьные столовые в Кургане. По итогам 2022 года чистый убыток компании составил 10 млн рублей. В ноябре 2023 года компания задолжала более 2 млн рублей «Хлебокомбинату №1». Организации договорились, что МУП выплатит долги за продукцию частями. Также с предприятием судятся и другие компании, представители которых требуют выплатить десятки миллионов. В январе стало известно, что «Комбинат питания» увеличит стоимость платных обедов в школьных столовых Кургана с 82 до 97 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...