В Кургане приватизируют компанию мэрии, отвечающую за питание детей

30 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

«Комбинат питания» отвечает за школьные столовые в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания», за которое отвечает городская администрация, приватизируют и превратят в акционерное общество. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «В соответствии с требованием федерального законодательства (№ 485-ФЗ от 27.12.2019 г.) МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В связи с этим принято решение включить в план приватизации МУП „Комбинат питания“. Однако на организацию питания школьников это никак не повлияет. Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с утвержденными стандартами», — объяснили URA.RU в пресс-службе администрации. Организацию планируют приватизировать в течение 2024 года. Представители власти проведут инвентаризацию имущества предприятия и конкурс для поиска организации, которая займется аудиторской проверкой МУП «Комбинат питания». «Комбинат питания» преимущественно отвечает за школьные столовые в Кургане. По итогам 2022 года чистый убыток компании составил 10 млн рублей. В ноябре 2023 года компания задолжала более 2 млн рублей «Хлебокомбинату №1». Организации договорились, что МУП выплатит долги за продукцию частями. Также с предприятием судятся и другие компании, представители которых требуют выплатить десятки миллионов. В январе стало известно, что «Комбинат питания» увеличит стоимость платных обедов в школьных столовых Кургана с 82 до 97 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания», за которое отвечает городская администрация, приватизируют и превратят в акционерное общество. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «В соответствии с требованием федерального законодательства (№ 485-ФЗ от 27.12.2019 г.) МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В связи с этим принято решение включить в план приватизации МУП „Комбинат питания“. Однако на организацию питания школьников это никак не повлияет. Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с утвержденными стандартами», — объяснили URA.RU в пресс-службе администрации. Организацию планируют приватизировать в течение 2024 года. Представители власти проведут инвентаризацию имущества предприятия и конкурс для поиска организации, которая займется аудиторской проверкой МУП «Комбинат питания». «Комбинат питания» преимущественно отвечает за школьные столовые в Кургане. По итогам 2022 года чистый убыток компании составил 10 млн рублей. В ноябре 2023 года компания задолжала более 2 млн рублей «Хлебокомбинату №1». Организации договорились, что МУП выплатит долги за продукцию частями. Также с предприятием судятся и другие компании, представители которых требуют выплатить десятки миллионов. В январе стало известно, что «Комбинат питания» увеличит стоимость платных обедов в школьных столовых Кургана с 82 до 97 рублей.