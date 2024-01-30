Руководитель «Курганмашзавода» Гиске получил новую должность

30 января 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Игорь Гиске назначен гендиректором «Курганмашзавода» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске назначен генеральным директором оборонного предприятия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «На основании решения совета акционерного общества „Курганмашзавод“ Игорь Владимирович Гиске вступил в должность генерального директора предприятия», — сообщили в пресс-службе завода. Назначение состоялось 20 января. До этого Игорь Гиске был назначен на пост исполнительного директора «Курганмашзавода». На этой должности он заменил Петра Тюкова, который ушел на повышение в холдинг Ростеха. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» изменил статус открытости. Оборонное предприятие в рамках реорганизации перешло из публичного в акционерное общество.

Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске назначен генеральным директором оборонного предприятия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «На основании решения совета акционерного общества „Курганмашзавод“ Игорь Владимирович Гиске вступил в должность генерального директора предприятия», — сообщили в пресс-службе завода. Назначение состоялось 20 января. До этого Игорь Гиске был назначен на пост исполнительного директора «Курганмашзавода». На этой должности он заменил Петра Тюкова, который ушел на повышение в холдинг Ростеха. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» изменил статус открытости. Оборонное предприятие в рамках реорганизации перешло из публичного в акционерное общество.