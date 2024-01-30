Руководитель «Курганмашзавода» Гиске получил новую должность

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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, гиске игорь
Игорь Гиске назначен гендиректором «Курганмашзавода» Фото:

Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске назначен генеральным директором оборонного предприятия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода.

«На основании решения совета акционерного общества „Курганмашзавод“ Игорь Владимирович Гиске вступил в должность генерального директора предприятия», — сообщили в пресс-службе завода. Назначение состоялось 20 января.

До этого Игорь Гиске был назначен на пост исполнительного директора «Курганмашзавода». На этой должности он заменил Петра Тюкова, который ушел на повышение в холдинг Ростеха.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» изменил статус открытости. Оборонное предприятие в рамках реорганизации перешло из публичного в акционерное общество.

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Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске назначен генеральным директором оборонного предприятия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «На основании решения совета акционерного общества „Курганмашзавод“ Игорь Владимирович Гиске вступил в должность генерального директора предприятия», — сообщили в пресс-службе завода. Назначение состоялось 20 января. До этого Игорь Гиске был назначен на пост исполнительного директора «Курганмашзавода». На этой должности он заменил Петра Тюкова, который ушел на повышение в холдинг Ростеха. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» изменил статус открытости. Оборонное предприятие в рамках реорганизации перешло из публичного в акционерное общество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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