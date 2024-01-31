Курганский урановый завод выделит десятки миллионов рублей для трех округов

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АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, радиация, радиационный фон
АО «Далур» выделит трем округам 50 млн рублей на капремонт Фото:

Уранодобывающее предприятие АО «Далур» планирует выделить 50 миллионов рублей для округов Курганской области, на территории которых располагаются производственные площадки завода. Деньги будут направлены на капремонт зданий и сооружений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе акционерного общества.

«В 2024 году предприятие планирует выделить муниципалитетам безвозмездную помощь в размере как минимум 50 миллионов рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт зданий и сооружений, их оснащение оборудованием», — сообщили на предприятии. Деньги направят в Далматовский, Шумихинский и Звериноголовский округа.

В прошлом году «Далур» выделял муниципалитетам более 60 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Для шумихинского детско-юношеского центра «Импульс» предприятием было закуплено спортивное оборудование, конструкторы по робототехнике и тренажеры. Для Далматовского округа приобретали пожарную машину, водонапорную башню.а также спортивное и медицинское оборудования для школ и больниц. Также средства выделялись на ремонты соцучреждений в Звериноголовском округе.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод, производящий спецтехнику, потратил более 11 млн рублей на ремонт детсада. На эти средства были поменяны окна, ограждение и приведена в порядок территория учреждения. Также предприятием оказывалась помощь бойцам СВО. На фронт был отправлен автомобиль «Нива».

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Уранодобывающее предприятие АО «Далур» планирует выделить 50 миллионов рублей для округов Курганской области, на территории которых располагаются производственные площадки завода. Деньги будут направлены на капремонт зданий и сооружений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе акционерного общества. «В 2024 году предприятие планирует выделить муниципалитетам безвозмездную помощь в размере как минимум 50 миллионов рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт зданий и сооружений, их оснащение оборудованием», — сообщили на предприятии. Деньги направят в Далматовский, Шумихинский и Звериноголовский округа. В прошлом году «Далур» выделял муниципалитетам более 60 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Для шумихинского детско-юношеского центра «Импульс» предприятием было закуплено спортивное оборудование, конструкторы по робототехнике и тренажеры. Для Далматовского округа приобретали пожарную машину, водонапорную башню.а также спортивное и медицинское оборудования для школ и больниц. Также средства выделялись на ремонты соцучреждений в Звериноголовском округе. Ранее URA.RU писало, что курганский завод, производящий спецтехнику, потратил более 11 млн рублей на ремонт детсада. На эти средства были поменяны окна, ограждение и приведена в порядок территория учреждения. Также предприятием оказывалась помощь бойцам СВО. На фронт был отправлен автомобиль «Нива».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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