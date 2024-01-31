31 января 2024
30 января 2024

В ЯНАО за год снизились цены на крупы, масло и алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, корзина, продукты, крупы, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
В ЯНАО на 3,9% снизилась стоимость на крупу и бобовые Фото:

В ЯНАО с декабря 2022 года по декабрь 2023 год подешевели крупу, масло, молочная продукция и алкогольные напитки. Данные приводят аналитики Тюменьстата.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года можно заметить снижение цен на крупу и бобовые (на 3,9%), масло подсолнечное (на 3,4%), молоко и молочную продукцию (на 3,0%). Алкогольные напитки понизились в цене на 0,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Если говорить про непродовольственные товары, то здесь отмечалось снижение цен на телерадиотовары (на 10,6%), обувь (на 7,5%), моющие и чистящие средства (на 3,3%). Уменьшение стоимости на парфюмерно-косметические товары составило менее 1%.

При этом за 2023 год подорожали яйца куриные, плодоовощная продукция, мясо и птица. Относительно декабря 2022 года в округе увеличились цены в среднем на 5,6% (по России — на 7,4%). Цены на продовольственные товары повысились на 5,2% (8,2%),

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В ЯНАО с декабря 2022 года по декабрь 2023 год подешевели крупу, масло, молочная продукция и алкогольные напитки. Данные приводят аналитики Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года можно заметить снижение цен на крупу и бобовые (на 3,9%), масло подсолнечное (на 3,4%), молоко и молочную продукцию (на 3,0%). Алкогольные напитки понизились в цене на 0,3%», — говорится в сообщении ведомства. Если говорить про непродовольственные товары, то здесь отмечалось снижение цен на телерадиотовары (на 10,6%), обувь (на 7,5%), моющие и чистящие средства (на 3,3%). Уменьшение стоимости на парфюмерно-косметические товары составило менее 1%. При этом за 2023 год подорожали яйца куриные, плодоовощная продукция, мясо и птица. Относительно декабря 2022 года в округе увеличились цены в среднем на 5,6% (по России — на 7,4%). Цены на продовольственные товары повысились на 5,2% (8,2%),
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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