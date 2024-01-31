В ЯНАО за год снизились цены на крупы, масло и алкоголь

01 февраля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

В ЯНАО на 3,9% снизилась стоимость на крупу и бобовые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО с декабря 2022 года по декабрь 2023 год подешевели крупу, масло, молочная продукция и алкогольные напитки. Данные приводят аналитики Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года можно заметить снижение цен на крупу и бобовые (на 3,9%), масло подсолнечное (на 3,4%), молоко и молочную продукцию (на 3,0%). Алкогольные напитки понизились в цене на 0,3%», — говорится в сообщении ведомства. Если говорить про непродовольственные товары, то здесь отмечалось снижение цен на телерадиотовары (на 10,6%), обувь (на 7,5%), моющие и чистящие средства (на 3,3%). Уменьшение стоимости на парфюмерно-косметические товары составило менее 1%. При этом за 2023 год подорожали яйца куриные, плодоовощная продукция, мясо и птица. Относительно декабря 2022 года в округе увеличились цены в среднем на 5,6% (по России — на 7,4%). Цены на продовольственные товары повысились на 5,2% (8,2%),

В ЯНАО с декабря 2022 года по декабрь 2023 год подешевели крупу, масло, молочная продукция и алкогольные напитки. Данные приводят аналитики Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года можно заметить снижение цен на крупу и бобовые (на 3,9%), масло подсолнечное (на 3,4%), молоко и молочную продукцию (на 3,0%). Алкогольные напитки понизились в цене на 0,3%», — говорится в сообщении ведомства. Если говорить про непродовольственные товары, то здесь отмечалось снижение цен на телерадиотовары (на 10,6%), обувь (на 7,5%), моющие и чистящие средства (на 3,3%). Уменьшение стоимости на парфюмерно-косметические товары составило менее 1%. При этом за 2023 год подорожали яйца куриные, плодоовощная продукция, мясо и птица. Относительно декабря 2022 года в округе увеличились цены в среднем на 5,6% (по России — на 7,4%). Цены на продовольственные товары повысились на 5,2% (8,2%),