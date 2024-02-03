В Сербии обратили внимание на беспомощность Зеленского, потерявшего ориентацию

Politika: крушение Ил-76 показало, что Зеленский и Буданов потеряли «компас»

04 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не хочет мирных переговоров, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Глава Украины Владимир Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов давно утратили «компас». Это особо видно после крушение самолета Ил-76 с пленными украинцами на борту. Об этом сообщает сербская газета Politika. «Наиболее распространенное объяснение крушения Ил-76 состоит в том, что Зеленский и Буданов потеряли компас. Они не хотят переговоров, а продолжения военных действий любой ценой. Переговоры и мир существенно усложняют им позицию, прекращается помощь Запада в прежнем формате, назначаются выборы», — говорится в материале . Ил-76 с пленными украинцами упал 24 января после удара ВСУ. Как показало российское расследование, ракеты была запущена из американской установки Patriot. Это удалось установить благодаря обломкам ракет. При этом в расчет установки входили не только украинцы, но и американцы. После этого Россия запросила международное расследование. Однако страны Запада против этого, так как боятся выйти на себя, как заявляли в Кремле. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Европа и США так и не запросили материалы для начала процедуры, сообщает «Царьград».

Глава Украины Владимир Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов давно утратили «компас». Это особо видно после крушение самолета Ил-76 с пленными украинцами на борту. Об этом сообщает сербская газета Politika. «Наиболее распространенное объяснение крушения Ил-76 состоит в том, что Зеленский и Буданов потеряли компас. Они не хотят переговоров, а продолжения военных действий любой ценой. Переговоры и мир существенно усложняют им позицию, прекращается помощь Запада в прежнем формате, назначаются выборы», — говорится в материале. Ил-76 с пленными украинцами упал 24 января после удара ВСУ. Как показало российское расследование, ракеты была запущена из американской установки Patriot. Это удалось установить благодаря обломкам ракет. При этом в расчет установки входили не только украинцы, но и американцы. После этого Россия запросила международное расследование. Однако страны Запада против этого, так как боятся выйти на себя, как заявляли в Кремле. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Европа и США так и не запросили материалы для начала процедуры, сообщает «Царьград».