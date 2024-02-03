03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Пермском крае водитель снегохода разбился насмерть, врезавшись в снежный вал

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Салехард, снегоход
Мужчина управлял снегоходом Arctic Cat (архивное фото) Фото:

В Прикамье водитель снегохода разбился насмерть, столкнувшись со снежным валом. Инцидент произошел 4 февраля на автодороге Дыбки — Оханск — Першино, передает ГИБДД по Пермскому краю.

«По предварительным данным, 62-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием снегохода. Пострадавший скончался», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

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В Прикамье водитель снегохода разбился насмерть, столкнувшись со снежным валом. Инцидент произошел 4 февраля на автодороге Дыбки — Оханск — Першино, передает ГИБДД по Пермскому краю. «По предварительным данным, 62-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием снегохода. Пострадавший скончался», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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