В Пермском крае водитель снегохода разбился насмерть, врезавшись в снежный вал

Мужчина управлял снегоходом Arctic Cat (архивное фото)
В Прикамье водитель снегохода разбился насмерть, столкнувшись со снежным валом. Инцидент произошел 4 февраля на автодороге Дыбки — Оханск — Першино, передает ГИБДД по Пермскому краю.
«По предварительным данным, 62-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал с последующим опрокидыванием снегохода. Пострадавший скончался», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.
По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.
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