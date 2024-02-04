Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

Участок федеральной автодороги М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 8 февраля на пять часов закроют для транспорта из-за проведения взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции трассы М-5 „Урал“ 08 февраля с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства
Остановка движения на данном участке будет производиться регулярно до 1 октября. Перекрытие будет действовать либо во вторник, либо в четверг еженедельно — в зависимости от погоды.
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