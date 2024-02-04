04 февраля 2024
03 февраля 2024

Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Временная остановка движения продлится пять часов Фото:

Участок федеральной автодороги М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 8 февраля на пять часов закроют для транспорта из-за проведения взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции трассы М-5 „Урал“ 08 февраля с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства

Остановка движения на данном участке будет производиться регулярно до 1 октября. Перекрытие будет действовать либо во вторник, либо в четверг еженедельно — в зависимости от погоды.

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Участок федеральной автодороги М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 8 февраля на пять часов закроют для транспорта из-за проведения взрывных работ. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции трассы М-5 „Урал“ 08 февраля с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в пресс-службе ведомства Остановка движения на данном участке будет производиться регулярно до 1 октября. Перекрытие будет действовать либо во вторник, либо в четверг еженедельно — в зависимости от погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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