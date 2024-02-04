Новый топ-менеджер «дочки» «Газпрома» в ХМАО продолжает смену команды

05 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Из «Газпром трансгаз Югорска» ушли главный бухгалтер и заместитель генерального директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») в ХМАО Алексей Кшесинский продолжает смену команды. Инсайдер агентства из числа газовиков сообщил агентству, что штат компании покинули главный бухгалтер Михаил Власов и заместитель генерального директора по корпоративной защите Александр Чертенко. «Из „Газпром трансгаз Югорска“ ушел главный бухгалтер Михаил Власов. Также пост заместителя генерального директора по корпоративной защите покинул Александр Чертенко», — сообщил источник агентства. Изменения в списке руководителей на официальном сайте компании подтвердили информацию: их фото убрали с портала предприятия. «Эти сотрудники в компании не работают», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Газпром трансгаз Югорске». По словам источника URA.RU, обязанности ушедших топ-менеджеров временно исполняют начальник службы корпоративной защиты Абай Иликпаев и зам главного бухгалтера Эльза Барнас. Агентство направило запрос в пресс-службу компании, чтобы официально подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский начал смену команды. Он был назначен после взрыва на трубопроводе предприятия, из-за которого погибли несколько сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») в ХМАО Алексей Кшесинский продолжает смену команды. Инсайдер агентства из числа газовиков сообщил агентству, что штат компании покинули главный бухгалтер Михаил Власов и заместитель генерального директора по корпоративной защите Александр Чертенко. «Из „Газпром трансгаз Югорска“ ушел главный бухгалтер Михаил Власов. Также пост заместителя генерального директора по корпоративной защите покинул Александр Чертенко», — сообщил источник агентства. Изменения в списке руководителей на официальном сайте компании подтвердили информацию: их фото убрали с портала предприятия. «Эти сотрудники в компании не работают», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Газпром трансгаз Югорске». По словам источника URA.RU, обязанности ушедших топ-менеджеров временно исполняют начальник службы корпоративной защиты Абай Иликпаев и зам главного бухгалтера Эльза Барнас. Агентство направило запрос в пресс-службу компании, чтобы официально подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский начал смену команды. Он был назначен после взрыва на трубопроводе предприятия, из-за которого погибли несколько сотрудников.