Уголовное дело куратора АУЕ* Марика суд Перми рассмотрит в феврале

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Обвиняемый свою вину не признает (архивное фото) Фото:

Первое слушание по уголовному делу криминального авторитета Марата Мусина (Марика) пройдет 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. Обвиняемый открыто пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

«Предварительное заседание по делу в отношении Марата Мусина состоится 13 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме», — пресс-службу ведомства цитирует Properm.

По версии следствия, Мусин занимал высшее положение в преступной иерархии во время отбывания наказания в соликамской колонии №9. По данным источника URA.RU, знакомого с подробностями дела, решение о назначении принимал «вор в законе» Чиро Шония (Чиро Гальский), находившийся в федеральном розыске. Шония умер в Греции в конце 2022 года. После эмиграции, но продолжал курировать российский криминальный мир.

* Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Первое слушание по уголовному делу криминального авторитета Марата Мусина (Марика) пройдет 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. Обвиняемый открыто пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). «Предварительное заседание по делу в отношении Марата Мусина состоится 13 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме», — пресс-службу ведомства цитирует Properm. По версии следствия, Мусин занимал высшее положение в преступной иерархии во время отбывания наказания в соликамской колонии №9. По данным источника URA.RU, знакомого с подробностями дела, решение о назначении принимал «вор в законе» Чиро Шония (Чиро Гальский), находившийся в федеральном розыске. Шония умер в Греции в конце 2022 года. После эмиграции, но продолжал курировать российский криминальный мир. * Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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