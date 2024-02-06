Уголовное дело куратора АУЕ* Марика суд Перми рассмотрит в феврале

06 февраля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Обвиняемый свою вину не признает (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первое слушание по уголовному делу криминального авторитета Марата Мусина (Марика) пройдет 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. Обвиняемый открыто пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). «Предварительное заседание по делу в отношении Марата Мусина состоится 13 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме», — пресс-службу ведомства цитирует Properm. По версии следствия, Мусин занимал высшее положение в преступной иерархии во время отбывания наказания в соликамской колонии №9. По данным источника URA.RU, знакомого с подробностями дела, решение о назначении принимал «вор в законе» Чиро Шония (Чиро Гальский), находившийся в федеральном розыске. Шония умер в Греции в конце 2022 года. После эмиграции, но продолжал курировать российский криминальный мир. * Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Первое слушание по уголовному делу криминального авторитета Марата Мусина (Марика) пройдет 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. Обвиняемый открыто пропагандировал движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). «Предварительное заседание по делу в отношении Марата Мусина состоится 13 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме», — пресс-службу ведомства цитирует Properm. По версии следствия, Мусин занимал высшее положение в преступной иерархии во время отбывания наказания в соликамской колонии №9. По данным источника URA.RU, знакомого с подробностями дела, решение о назначении принимал «вор в законе» Чиро Шония (Чиро Гальский), находившийся в федеральном розыске. Шония умер в Греции в конце 2022 года. После эмиграции, но продолжал курировать российский криминальный мир. * Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории РФ