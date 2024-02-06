06 февраля 2024

В Челябинской области пешеход погиб под колесами фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина попал под колеса фуры, когда перебегал дорогу в неположенном месте Фото:

В Челябинской области 7 февраля фура сбила пешехода, перебегавшего трассу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«7 февраля тягач „Mercedes-Benz Actros“ с полуприцепом наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 30-40 лет на вид скончался от полученных травм на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.

Личность мужчины еще не установлена. ДТП произошло на 31 километре трассы «Челябинск — Новосибирск» в момент снегопада. ГИБДД проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Фура сбила пешехода во время снегопада
Фура сбила пешехода во время снегопада

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В Челябинской области 7 февраля фура сбила пешехода, перебегавшего трассу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «7 февраля тягач „Mercedes-Benz Actros“ с полуприцепом наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 30-40 лет на вид скончался от полученных травм на месте», — сообщили в Госавтоинспекции. Личность мужчины еще не установлена. ДТП произошло на 31 километре трассы «Челябинск — Новосибирск» в момент снегопада. ГИБДД проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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