Происшествия ДТП В Челябинской области пешеход погиб под колесами фуры. Фото 07 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 + Мужчина попал под колеса фуры, когда перебегал дорогу в неположенном месте Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 7 февраля фура сбила пешехода, перебегавшего трассу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «7 февраля тягач „Mercedes-Benz Actros“ с полуприцепом наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 30-40 лет на вид скончался от полученных травм на месте», — сообщили в Госавтоинспекции. Личность мужчины еще не установлена. ДТП произошло на 31 километре трассы «Челябинск — Новосибирск» в момент снегопада. ГИБДД проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося. Фура сбила пешехода во время снегопада фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области В Челябинской области 7 февраля фура сбила пешехода, перебегавшего трассу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «7 февраля тягач „Mercedes-Benz Actros“ с полуприцепом наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 30-40 лет на вид скончался от полученных травм на месте», — сообщили в Госавтоинспекции. Личность мужчины еще не установлена. ДТП произошло на 31 километре трассы «Челябинск — Новосибирск» в момент снегопада. ГИБДД проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям