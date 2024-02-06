Мужчина попал под колеса фуры, когда перебегал дорогу в неположенном месте
В Челябинской области 7 февраля фура сбила пешехода, перебегавшего трассу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«7 февраля тягач „Mercedes-Benz Actros“ с полуприцепом наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 30-40 лет на вид скончался от полученных травм на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.
Личность мужчины еще не установлена. ДТП произошло на 31 километре трассы «Челябинск — Новосибирск» в момент снегопада. ГИБДД проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
Фура сбила пешехода во время снегопада
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