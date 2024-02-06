06 февраля 2024

В ЯНАО построят детские площадки с экологической и этнической тематиками. Скрин

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Работы по благоустройству парка имени Энгельса. Екатернинбург , горка, парк энгельса, детская площадка
Детские площадки появятся в поселках Харп, Новый Порт и Панаевск Фото:

В поселках Харп, Новый Порт и Панаевск ЯНАО появятся новые детские площадки в экологическом и этническом стилях. Работы планируют завершить в этом году, сообщили 7 февраля в пресс-службе правительства региона.

«Крупные общественные пространства для детей построят в селах Новый Порт и Панаевск, а также поселке Харп. Проекты были выбраны голосованием в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Работы пройдут в течение строительного сезона в этом году», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в Харпе реализуют самый большой из трех проектов на площади 2 500 квадратных метров. Там разместятся три зоны: научная площадка, площадка для старшего возраста и тихого отдыха. Концепция — изучение и сохранение экологии.

С использованием этностиля, подчеркивающего национальный колорит Ямала, возведут детскую площадку в Панаевске около корпусов школы-интерната. На 600 квадратных метров запланированы игровые элементы, малые архитектурные формы, травмобезопасное покрытие. Рядом с новым общежитием на улице Вануйто Папули в селе Новый Порт установят качели и карусели, канатную пирамиду и скамейки.

Жителям округа предлагают голосовать за благоустройство придомовых территорий. На портале «Живем на севере» жильцы домов могут выбрать, что хотят видеть в своих дворах: детские площадки или парковки.

Самый крупный из планируемых объектов — детская площадка на 2 500 квадратных метрах в Харпе
Самый крупный из планируемых объектов — детская площадка на 2 500 квадратных метрах в Харпе
В селах Новый Порт и Панаевск появятся общественные пространства для детей площадью по 600 метров квадратных
В селах Новый Порт и Панаевск появятся общественные пространства для детей площадью по 600 метров квадратных
В проектах детских площадок использованы элементы этнического стиля
В проектах детских площадок использованы элементы этнического стиля
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В поселках Харп, Новый Порт и Панаевск ЯНАО появятся новые детские площадки в экологическом и этническом стилях. Работы планируют завершить в этом году, сообщили 7 февраля в пресс-службе правительства региона. «Крупные общественные пространства для детей построят в селах Новый Порт и Панаевск, а также поселке Харп. Проекты были выбраны голосованием в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Работы пройдут в течение строительного сезона в этом году», — уточнили в пресс-службе. В правительстве отметили, что в Харпе реализуют самый большой из трех проектов на площади 2 500 квадратных метров. Там разместятся три зоны: научная площадка, площадка для старшего возраста и тихого отдыха. Концепция — изучение и сохранение экологии. С использованием этностиля, подчеркивающего национальный колорит Ямала, возведут детскую площадку в Панаевске около корпусов школы-интерната. На 600 квадратных метров запланированы игровые элементы, малые архитектурные формы, травмобезопасное покрытие. Рядом с новым общежитием на улице Вануйто Папули в селе Новый Порт установят качели и карусели, канатную пирамиду и скамейки. Жителям округа предлагают голосовать за благоустройство придомовых территорий. На портале «Живем на севере» жильцы домов могут выбрать, что хотят видеть в своих дворах: детские площадки или парковки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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