Детские площадки появятся в поселках Харп, Новый Порт и Панаевск Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселках Харп, Новый Порт и Панаевск ЯНАО появятся новые детские площадки в экологическом и этническом стилях. Работы планируют завершить в этом году, сообщили 7 февраля в пресс-службе правительства региона.

«Крупные общественные пространства для детей построят в селах Новый Порт и Панаевск, а также поселке Харп. Проекты были выбраны голосованием в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Работы пройдут в течение строительного сезона в этом году», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в Харпе реализуют самый большой из трех проектов на площади 2 500 квадратных метров. Там разместятся три зоны: научная площадка, площадка для старшего возраста и тихого отдыха. Концепция — изучение и сохранение экологии.

С использованием этностиля, подчеркивающего национальный колорит Ямала, возведут детскую площадку в Панаевске около корпусов школы-интерната. На 600 квадратных метров запланированы игровые элементы, малые архитектурные формы, травмобезопасное покрытие. Рядом с новым общежитием на улице Вануйто Папули в селе Новый Порт установят качели и карусели, канатную пирамиду и скамейки.

Жителям округа предлагают голосовать за благоустройство придомовых территорий. На портале «Живем на севере» жильцы домов могут выбрать, что хотят видеть в своих дворах: детские площадки или парковки.

Самый крупный из планируемых объектов — детская площадка на 2 500 квадратных метрах в Харпе Скрин: пресс-служба правительства ЯНАО

В селах Новый Порт и Панаевск появятся общественные пространства для детей площадью по 600 метров квадратных Скрин: пресс-служба правительства ЯНАО

В проектах детских площадок использованы элементы этнического стиля Скрин: пресс-служба правительства ЯНАО