07 февраля 2024

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 7 февраля произошло смертельное ДТП. Водителя ВАЗ-2112 занесло на дороге, девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом MAN. Она скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь с небезопасной скоростью в сторону г. Екатеринбург не справилась с управлением автомобиля, допустила его занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN, двигающимся по встречному направлению», — говорится в telegram-канале ведомства. Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Водитель автомобиля MAN рассказал автоинспекторам, что увидел, как девушка потеряла контроль и попыталась экстренно затормозить, но избежать происшествия не удалось. По факту смертельной аварии проводится расследование.

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 7 февраля произошло смертельное ДТП. Водителя ВАЗ-2112 занесло на дороге, девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом MAN. Она скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь с небезопасной скоростью в сторону г. Екатеринбург не справилась с управлением автомобиля, допустила его занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN, двигающимся по встречному направлению», — говорится в telegram-канале ведомства. Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомобиля MAN рассказал автоинспекторам, что увидел, как девушка потеряла контроль и попыталась экстренно затормозить, но избежать происшествия не удалось. По факту смертельной аварии проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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