На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 7 февраля произошло смертельное ДТП. Водителя ВАЗ-2112 занесло на дороге, девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом MAN. Она скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь с небезопасной скоростью в сторону г. Екатеринбург не справилась с управлением автомобиля, допустила его занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN, двигающимся по встречному направлению», — говорится в telegram-канале ведомства. Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи.
Водитель автомобиля MAN рассказал автоинспекторам, что увидел, как девушка потеряла контроль и попыталась экстренно затормозить, но избежать происшествия не удалось. По факту смертельной аварии проводится расследование.
Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5481)
Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5481)
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 7 февраля произошло смертельное ДТП. Водителя ВАЗ-2112 занесло на дороге, девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом MAN. Она скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь с небезопасной скоростью в сторону г. Екатеринбург не справилась с управлением автомобиля, допустила его занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN, двигающимся по встречному направлению», — говорится в telegram-канале ведомства. Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомобиля MAN рассказал автоинспекторам, что увидел, как девушка потеряла контроль и попыталась экстренно затормозить, но избежать происшествия не удалось. По факту смертельной аварии проводится расследование.