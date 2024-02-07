Вице-губернатор ХМАО потребовал ускорить строительство спортобъекта в Нижневартовске

Замгубернатора ХМАО Ислаев потребовал ускорить строительство ЦБИ Нижневартовска

08 февраля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев потребовал ускорить строительство Центра боевых искусств Фото: Влад Суханов © URA.RU Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев потребовал от властей Нижневартовска и подрядчика ускорить строительство Центра боевых искусств. На совещании с главами муниципалитетов, профильных департаментов и ведомств и представителями подрядных организаций он отметил недостаточную динамику при возведении объекта, сообщает официальный канал властей округа «Стройкомплекс Югры». «Мы видим, что на этом важном для округа объекте недостаточная динамика. Чудес не бывает! Чтобы закончить стройку в срок необходимо работать. Пересмотрите рабочий график и мобилизуйтесь. Обеспечьте объект в короткие сроки необходимыми ресурсами — людьми, оборудованием, технологиями. Перед вами задача — построить качественно в срок», — обратился Ислаев к мэрии и представителю подрядчика. ЦБИ по планам должен быть сдан в сентябре. Сейчас на объекте 50 рабочих. Общая готовность спорткомплекса — 20%. Решение о строительстве центра было принято югорскими властями после побед нижневартовских спортсменов на Олимпиаде в Токио, и он должен будет стать крупнейшим центром единоборств в городе. Ранее URA.RU писало о скандале, связанном со строительством ЦБИ в Нижневартовске. После заключения контракта изменились существенные условия — выросла площадь объекта и, соответственно, его стоимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев потребовал от властей Нижневартовска и подрядчика ускорить строительство Центра боевых искусств. На совещании с главами муниципалитетов, профильных департаментов и ведомств и представителями подрядных организаций он отметил недостаточную динамику при возведении объекта, сообщает официальный канал властей округа «Стройкомплекс Югры». «Мы видим, что на этом важном для округа объекте недостаточная динамика. Чудес не бывает! Чтобы закончить стройку в срок необходимо работать. Пересмотрите рабочий график и мобилизуйтесь. Обеспечьте объект в короткие сроки необходимыми ресурсами — людьми, оборудованием, технологиями. Перед вами задача — построить качественно в срок», — обратился Ислаев к мэрии и представителю подрядчика. ЦБИ по планам должен быть сдан в сентябре. Сейчас на объекте 50 рабочих. Общая готовность спорткомплекса — 20%. Решение о строительстве центра было принято югорскими властями после побед нижневартовских спортсменов на Олимпиаде в Токио, и он должен будет стать крупнейшим центром единоборств в городе. Ранее URA.RU писало о скандале, связанном со строительством ЦБИ в Нижневартовске. После заключения контракта изменились существенные условия — выросла площадь объекта и, соответственно, его стоимость.