08 февраля 2024

В Кургане к приезду главы Минфина Силуанова убрали ледовый городок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане убрали ледовый городок с площади
В Кургане убрали ледовый городок с площади Фото:
новость из сюжета
Глава Минфина Силуанов посетил Курган

В Кургане перед приездом министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На центральной площади убрали ледовый городок. У памятника Ленина перед правительством уже все убрали. Рабочие продолжают очищать оставшуюся территорию от снега», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с губернатором, посетит индустриальный парк и ознакомится с техникой местных производителей.

На центральной площади Кургана убрали ледовый городок, рабочие чистят территорию от снега
На центральной площади Кургана убрали ледовый городок, рабочие чистят территорию от снега
Фото:

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В Кургане перед приездом министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «На центральной площади убрали ледовый городок. У памятника Ленина перед правительством уже все убрали. Рабочие продолжают очищать оставшуюся территорию от снега», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с губернатором, посетит индустриальный парк и ознакомится с техникой местных производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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