В Кургане перед приездом министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На центральной площади убрали ледовый городок. У памятника Ленина перед правительством уже все убрали. Рабочие продолжают очищать оставшуюся территорию от снега», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Курган 9 февраля приедет глава Минфина Силуанов, чтобы проверить реализацию программы развития. В рамках рабочей встречи чиновник проведет совещание с губернатором, посетит индустриальный парк и ознакомится с техникой местных производителей.
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