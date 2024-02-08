08 февраля 2024

Циклон «Ольга» помог Свердловской области установить рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Таких высоких сугробов в регионе не было уже 14 лет Фото:

Циклон «Ольга», пришедший в Свердловскую область из Северной Атлантики, принес много снега, благодаря которому в регионе высота снежного покрова достигла рекордных значений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Высота снежного покрова на метеоплощадке составляет 62 сантиметра. Это максимальное значение за последние 14 лет, с зимы 2009-2010-х годов, когда снежный покров достигал высоты 64 сантиметров», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он добавил, что с начала февраля в Екатеринбурге уже выпало 19 мм осадков, что соответствует климатической норме за весь месяц. Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказывала, что циклон «Ольга» 9 февраля перевалит Уральские горы, ветер сменит направление, а осадки перестанут быть интенсивными.

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Циклон «Ольга», пришедший в Свердловскую область из Северной Атлантики, принес много снега, благодаря которому в регионе высота снежного покрова достигла рекордных значений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Высота снежного покрова на метеоплощадке составляет 62 сантиметра. Это максимальное значение за последние 14 лет, с зимы 2009-2010-х годов, когда снежный покров достигал высоты 64 сантиметров», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он добавил, что с начала февраля в Екатеринбурге уже выпало 19 мм осадков, что соответствует климатической норме за весь месяц. Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказывала, что циклон «Ольга» 9 февраля перевалит Уральские горы, ветер сменит направление, а осадки перестанут быть интенсивными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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