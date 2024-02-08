Происшествия Криминал Двух жителей ХМАО приговорили к условному сроку за незаконный вылов стерляди 09 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + Два жителя Лангепаса получили условный срок на 6 лет за вылов стерляди и осетра Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сургутский районный суд ХМАО приговорил двух жителей Лангепаса, обвиняемых в незаконном вылове краснокнижной рыбы, к шести годам условного срока. Югорчане выловили в Сургутском районе особей стерляди, яза и осетра. Ущерб водным биологическим ресурсам составил около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре. «Судом установлено, что 16.09.2023 на одном из протоков реки Обь вблизи сельского поселения Локосово Сургутского района, передвигаясь на моторной лодке, мужчины с помощью запретного орудия лова (сети), в нарушение закона и правил рыболовства выловили 9 особей стерляди и 7 особей язя, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 44 148 рублей. А также незаконно добыли 4 особи Западно-Сибирского Обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, причинив ущерб на сумму 1 925 472 рублей», — говорится в сообщении. Суд признал югорчан виновными и назначил каждому условный срок лишения свободы на 6 лет. Также с них взыскали компенсацию за ущерб в размере 1,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр, стоимостью почти в полмиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Сургутский районный суд ХМАО приговорил двух жителей Лангепаса, обвиняемых в незаконном вылове краснокнижной рыбы, к шести годам условного срока. Югорчане выловили в Сургутском районе особей стерляди, яза и осетра. Ущерб водным биологическим ресурсам составил около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре. «Судом установлено, что 16.09.2023 на одном из протоков реки Обь вблизи сельского поселения Локосово Сургутского района, передвигаясь на моторной лодке, мужчины с помощью запретного орудия лова (сети), в нарушение закона и правил рыболовства выловили 9 особей стерляди и 7 особей язя, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 44 148 рублей. А также незаконно добыли 4 особи Западно-Сибирского Обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, причинив ущерб на сумму 1 925 472 рублей», — говорится в сообщении. Суд признал югорчан виновными и назначил каждому условный срок лишения свободы на 6 лет. Также с них взыскали компенсацию за ущерб в размере 1,9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр, стоимостью почти в полмиллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям