Двух жителей ХМАО приговорили к условному сроку за незаконный вылов стерляди

Сургутский районный суд ХМАО приговорил двух жителей Лангепаса, обвиняемых в незаконном вылове краснокнижной рыбы, к шести годам условного срока. Югорчане выловили в Сургутском районе особей стерляди, яза и осетра. Ущерб водным биологическим ресурсам составил около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.
«Судом установлено, что 16.09.2023 на одном из протоков реки Обь вблизи сельского поселения Локосово Сургутского района, передвигаясь на моторной лодке, мужчины с помощью запретного орудия лова (сети), в нарушение закона и правил рыболовства выловили 9 особей стерляди и 7 особей язя, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 44 148 рублей. А также незаконно добыли 4 особи Западно-Сибирского Обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, причинив ущерб на сумму 1 925 472 рублей», — говорится в сообщении.
Суд признал югорчан виновными и назначил каждому условный срок лишения свободы на 6 лет. Также с них взыскали компенсацию за ущерб в размере 1,9 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр, стоимостью почти в полмиллиона рублей.
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