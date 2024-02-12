Экс-чиновник нашел работу на Ямале после отставки из правительства ХМАО. Инсайд

Экс-директор депдорхоза ХМАО Гребешок будет работать в ямальском филиале ЮВИС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, арктика, ямал, дорога, мороз, туман, мост факел
Экс-директор депдорхоза ХМАО Константин Гребешок отправится работать на Ямал Фото:

Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок после отставки из югорского правительства нашел себе работу на Ямале. Он устраивается в одну из крупнейших строительных компаний региона — ЮВИС, которая планирует открыть подразделение в ЯНАО. Источник в политбомонде округа сообщил URA.RU, что там Гребешок будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей.

«Гребешок нашел работу в ямальском подразделении ЮВИС, которое компания планирует открыть. Там он будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. Гребешок во время работы в правительстве ХМАО постоянно взаимодействовал с руководством компании ЮВИС, которая и по сей день является одним их основных подрядчиков югорских властей в дорожном строительстве. Так что экс-чиновник смог договориться о продолжении карьеры», — сообщил инсайдер.

Источник, близкий к строительному бизнесу, подтвердил информацию. В компанию ЮВИС направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о череде увольнений, которые повлекла за собой отставка Гребешка с поста директора депдорхоза. После его ухода из правительства ХМАО свои посты начали покидать его подчиненные.

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Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок после отставки из югорского правительства нашел себе работу на Ямале. Он устраивается в одну из крупнейших строительных компаний региона — ЮВИС, которая планирует открыть подразделение в ЯНАО. Источник в политбомонде округа сообщил URA.RU, что там Гребешок будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. «Гребешок нашел работу в ямальском подразделении ЮВИС, которое компания планирует открыть. Там он будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. Гребешок во время работы в правительстве ХМАО постоянно взаимодействовал с руководством компании ЮВИС, которая и по сей день является одним их основных подрядчиков югорских властей в дорожном строительстве. Так что экс-чиновник смог договориться о продолжении карьеры», — сообщил инсайдер. Источник, близкий к строительному бизнесу, подтвердил информацию. В компанию ЮВИС направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о череде увольнений, которые повлекла за собой отставка Гребешка с поста директора депдорхоза. После его ухода из правительства ХМАО свои посты начали покидать его подчиненные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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