Экс-чиновник нашел работу на Ямале после отставки из правительства ХМАО. Инсайд

Экс-директор депдорхоза ХМАО Гребешок будет работать в ямальском филиале ЮВИС

12 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Экс-директор депдорхоза ХМАО Константин Гребешок отправится работать на Ямал Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок после отставки из югорского правительства нашел себе работу на Ямале. Он устраивается в одну из крупнейших строительных компаний региона — ЮВИС, которая планирует открыть подразделение в ЯНАО. Источник в политбомонде округа сообщил URA.RU, что там Гребешок будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. «Гребешок нашел работу в ямальском подразделении ЮВИС, которое компания планирует открыть. Там он будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. Гребешок во время работы в правительстве ХМАО постоянно взаимодействовал с руководством компании ЮВИС, которая и по сей день является одним их основных подрядчиков югорских властей в дорожном строительстве. Так что экс-чиновник смог договориться о продолжении карьеры», — сообщил инсайдер. Источник, близкий к строительному бизнесу, подтвердил информацию. В компанию ЮВИС направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о череде увольнений, которые повлекла за собой отставка Гребешка с поста директора депдорхоза. После его ухода из правительства ХМАО свои посты начали покидать его подчиненные.

Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок после отставки из югорского правительства нашел себе работу на Ямале. Он устраивается в одну из крупнейших строительных компаний региона — ЮВИС, которая планирует открыть подразделение в ЯНАО. Источник в политбомонде округа сообщил URA.RU, что там Гребешок будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. «Гребешок нашел работу в ямальском подразделении ЮВИС, которое компания планирует открыть. Там он будет отвечать за строительство и ремонт дорог для газовиков и окружных властей. Гребешок во время работы в правительстве ХМАО постоянно взаимодействовал с руководством компании ЮВИС, которая и по сей день является одним их основных подрядчиков югорских властей в дорожном строительстве. Так что экс-чиновник смог договориться о продолжении карьеры», — сообщил инсайдер. Источник, близкий к строительному бизнесу, подтвердил информацию. В компанию ЮВИС направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о череде увольнений, которые повлекла за собой отставка Гребешка с поста директора депдорхоза. После его ухода из правительства ХМАО свои посты начали покидать его подчиненные.