Компания пермских властей потратит миллионы на устранение недочетов в новых домах

Застройщик ЖК «Любимов» в Березниках нашел недочеты в новых домах

В домах ЖК «Любимов» выполнят локальную замену кирпичей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В домах жилого комплекса «Любимов» в Березниках (Пермский край) устранят недочеты, которые вскрылись после сдачи домов в эксплуатацию. В них предстоит заменить кирпичи и выполнить перетирку швов кирпичной кладки. Информацию о закупке разместило АО «Корпорация развития Пермского края» (застройщик ЖК). Стоимость проведения работ корпорация оценила в 19,1 млн рублей, указано на сайте ЕИС Закупки.

«Предмет договора: выполнение работ по перетирке швов кирпичной кладки фасадной системы с заменой периметрального водоотводного фасонного элемента и локальной замены кирпича в многоквартирных жилых домах в правобережной части города Березники», — следует из представленной информации. Указанные работы предстоит провести в шести домах, расположенных по улицам Строителей (1,2,4) и Геннадия Братчикова (2,4,8) и в доме № 3 по улице Ивана Дощеникова.

Ранее на многочисленные дефекты жаловались жильцы доме №1 по ул Дощенникова. Они отмечали, что из-за этого новый дом могут расселить. Представитель УК, обслуживающей здание, заявил, что дом пройдет строительную экспертизу, а в АО «КРПК» заверяли, что «угрозы его обрушения нет».

ЖК «Любимов» возводился в правобережной части Березников для переселенцев из зоны техногенной аварии, вызванной обрушением рудника «Уралкалия». Масштабная стройка находилась на контроле федерального центра.