Компания пермских властей потратит миллионы на устранение недочетов в новых домах

Застройщик ЖК «Любимов» в Березниках нашел недочеты в новых домах
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В домах ЖК «Любимов» выполнят локальную замену кирпичей (архивное фото) Фото:

В домах жилого комплекса «Любимов» в Березниках (Пермский край) устранят недочеты, которые вскрылись после сдачи домов в эксплуатацию. В них предстоит заменить кирпичи и выполнить перетирку швов кирпичной кладки. Информацию о закупке разместило АО «Корпорация развития Пермского края» (застройщик ЖК). Стоимость проведения работ корпорация оценила в 19,1 млн рублей, указано на сайте ЕИС Закупки.

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«Предмет договора: выполнение работ по перетирке швов кирпичной кладки фасадной системы с заменой периметрального водоотводного фасонного элемента и локальной замены кирпича в многоквартирных жилых домах в правобережной части города Березники», — следует из представленной информации. Указанные работы предстоит провести в шести домах, расположенных по улицам Строителей (1,2,4) и Геннадия Братчикова (2,4,8) и в доме № 3 по улице Ивана Дощеникова.

Ранее на многочисленные дефекты жаловались жильцы доме №1 по ул Дощенникова. Они отмечали, что из-за этого новый дом могут расселить. Представитель УК, обслуживающей здание, заявил, что дом пройдет строительную экспертизу, а в АО «КРПК» заверяли, что «угрозы его обрушения нет».

ЖК «Любимов» возводился в правобережной части Березников для переселенцев из зоны техногенной аварии, вызванной обрушением рудника «Уралкалия». Масштабная стройка находилась на контроле федерального центра.

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В домах жилого комплекса «Любимов» в Березниках (Пермский край) устранят недочеты, которые вскрылись после сдачи домов в эксплуатацию. В них предстоит заменить кирпичи и выполнить перетирку швов кирпичной кладки. Информацию о закупке разместило АО «Корпорация развития Пермского края» (застройщик ЖК). Стоимость проведения работ корпорация оценила в 19,1 млн рублей, указано на сайте ЕИС Закупки. «Предмет договора: выполнение работ по перетирке швов кирпичной кладки фасадной системы с заменой периметрального водоотводного фасонного элемента и локальной замены кирпича в многоквартирных жилых домах в правобережной части города Березники», — следует из представленной информации. Указанные работы предстоит провести в шести домах, расположенных по улицам Строителей (1,2,4) и Геннадия Братчикова (2,4,8) и в доме № 3 по улице Ивана Дощеникова. Ранее на многочисленные дефекты жаловались жильцы доме №1 по ул Дощенникова. Они отмечали, что из-за этого новый дом могут расселить. Представитель УК, обслуживающей здание, заявил, что дом пройдет строительную экспертизу, а в АО «КРПК» заверяли, что «угрозы его обрушения нет». ЖК «Любимов» возводился в правобережной части Березников для переселенцев из зоны техногенной аварии, вызванной обрушением рудника «Уралкалия». Масштабная стройка находилась на контроле федерального центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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