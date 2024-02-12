Тюменский бизнесмен предложил преобразовать Текутьевское кладбище в парк

12 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Бизнесмен предложил восстановить часть могил Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владелец редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища в Тюмени обустроить центральный парк. Своей идеей он поделился во время подкаста с основателем архитектурного бюро «А61» Дмитрием Морозовым. «Можно выстроить вокруг кладбища тюменский-сити, но не брать высотой. Я предлагаю сделать кладбище общедоступным. Часть могил восстановить, а часть перезахоронить, но сделать здесь центральный парк», — рассказал Колесник во время выпуска на своем YouTube-канале. Как добавил Морозов, преобразование кладбища могут неправильно принять местные жители. По его словам, объект требует внимания, но часть тюменцев остро отнесется к подобным изменениям. «Безусловно, это история города, которая требует внимания и содержания. Я за то, чтобы ее восстановить, частично изменить территорию. Но это процесс, который нужно начинать сейчас. По моим ощущениям, есть люди, которые остро к этому отнесутся и не воспримут это позитивно», — предположил Морозов.

Владелец редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища в Тюмени обустроить центральный парк. Своей идеей он поделился во время подкаста с основателем архитектурного бюро «А61» Дмитрием Морозовым. «Можно выстроить вокруг кладбища тюменский-сити, но не брать высотой. Я предлагаю сделать кладбище общедоступным. Часть могил восстановить, а часть перезахоронить, но сделать здесь центральный парк», — рассказал Колесник во время выпуска на своем YouTube-канале. Как добавил Морозов, преобразование кладбища могут неправильно принять местные жители. По его словам, объект требует внимания, но часть тюменцев остро отнесется к подобным изменениям. «Безусловно, это история города, которая требует внимания и содержания. Я за то, чтобы ее восстановить, частично изменить территорию. Но это процесс, который нужно начинать сейчас. По моим ощущениям, есть люди, которые остро к этому отнесутся и не воспримут это позитивно», — предположил Морозов.