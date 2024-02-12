Тюменский бизнесмен предложил преобразовать Текутьевское кладбище в парк

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Пожар на кладбище. Тюмень, лучи света, лучи солнце
Бизнесмен предложил восстановить часть могил Фото:

Владелец редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища в Тюмени обустроить центральный парк. Своей идеей он поделился во время подкаста с основателем архитектурного бюро «А61» Дмитрием Морозовым.

«Можно выстроить вокруг кладбища тюменский-сити, но не брать высотой. Я предлагаю сделать кладбище общедоступным. Часть могил восстановить, а часть перезахоронить, но сделать здесь центральный парк», — рассказал Колесник во время выпуска на своем YouTube-канале.

Как добавил Морозов, преобразование кладбища могут неправильно принять местные жители. По его словам, объект требует внимания, но часть тюменцев остро отнесется к подобным изменениям. «Безусловно, это история города, которая требует внимания и содержания. Я за то, чтобы ее восстановить, частично изменить территорию. Но это процесс, который нужно начинать сейчас. По моим ощущениям, есть люди, которые остро к этому отнесутся и не воспримут это позитивно», — предположил Морозов.

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Владелец редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник предложил на месте Текутьевского кладбища в Тюмени обустроить центральный парк. Своей идеей он поделился во время подкаста с основателем архитектурного бюро «А61» Дмитрием Морозовым. «Можно выстроить вокруг кладбища тюменский-сити, но не брать высотой. Я предлагаю сделать кладбище общедоступным. Часть могил восстановить, а часть перезахоронить, но сделать здесь центральный парк», — рассказал Колесник во время выпуска на своем YouTube-канале. Как добавил Морозов, преобразование кладбища могут неправильно принять местные жители. По его словам, объект требует внимания, но часть тюменцев остро отнесется к подобным изменениям. «Безусловно, это история города, которая требует внимания и содержания. Я за то, чтобы ее восстановить, частично изменить территорию. Но это процесс, который нужно начинать сейчас. По моим ощущениям, есть люди, которые остро к этому отнесутся и не воспримут это позитивно», — предположил Морозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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