На Украине раскрыли правду об оснащении армии

Гуменюк: на вооружении ВСУ не осталось бронетехники

13 февраля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Гуменюк заявила об исчезновении бронетехники у ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вооруженных сила Украины не осталось бронетехники. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, российская сторона понимает сложившуюся ситуацию на Украине и экономит свою технику. «Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, Россия экономит и свою», — заявила Гуменюк. Видео с ее заявлением появилось в telegram-канал издания «Мы Украина». Американские журналисты сообщали, что ВСУ отдали инициативу российской армии. По мнению газеты New York Times, это произошло из-за нехватки людей и боеприпасов. О нехватки вооружения сообщал депутат Верховной рады Егор Чернев. По его словам на фронте сложилась критическая ситуация для ВСУ, и Киев постоянно обращается за помощью к США.

В Вооруженных сила Украины не осталось бронетехники. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, российская сторона понимает сложившуюся ситуацию на Украине и экономит свою технику. «Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, Россия экономит и свою», — заявила Гуменюк. Видео с ее заявлением появилось в telegram-канал издания «Мы Украина». Американские журналисты сообщали, что ВСУ отдали инициативу российской армии. По мнению газеты New York Times, это произошло из-за нехватки людей и боеприпасов. О нехватки вооружения сообщал депутат Верховной рады Егор Чернев. По его словам на фронте сложилась критическая ситуация для ВСУ, и Киев постоянно обращается за помощью к США.