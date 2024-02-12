12 февраля 2024

На Украине раскрыли правду об оснащении армии

Гуменюк: на вооружении ВСУ не осталось бронетехники
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, всу,  stock
Гуменюк заявила об исчезновении бронетехники у ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Вооруженных сила Украины не осталось бронетехники. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, российская сторона понимает сложившуюся ситуацию на Украине и экономит свою технику.

«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, Россия экономит и свою», — заявила Гуменюк. Видео с ее заявлением появилось в telegram-канал издания «Мы Украина».

Американские журналисты сообщали, что ВСУ отдали инициативу российской армии. По мнению газеты New York Times, это произошло из-за нехватки людей и боеприпасов. О нехватки вооружения сообщал депутат Верховной рады Егор Чернев. По его словам на фронте сложилась критическая ситуация для ВСУ, и Киев постоянно обращается за помощью к США.

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В Вооруженных сила Украины не осталось бронетехники. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, российская сторона понимает сложившуюся ситуацию на Украине и экономит свою технику. «Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, Россия экономит и свою», — заявила Гуменюк. Видео с ее заявлением появилось в telegram-канал издания «Мы Украина». Американские журналисты сообщали, что ВСУ отдали инициативу российской армии. По мнению газеты New York Times, это произошло из-за нехватки людей и боеприпасов. О нехватки вооружения сообщал депутат Верховной рады Егор Чернев. По его словам на фронте сложилась критическая ситуация для ВСУ, и Киев постоянно обращается за помощью к США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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