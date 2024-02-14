Российские ученые назвали вирусы, которые вызывают рак

RG: ВИЧ и гепатит могут спровоцировать рак у человека

14 февраля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Ученые насчитывают около десяти вирусов, способных вызвать рак Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российские медики отмечают, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них. Об этом рассказали специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского. «Сегодня доказанным фактом является связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями — их насчитывается уже более десятка», подчеркнул в разговоре с «Российской газетой» руководитель референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрей Бирюков. Специалист назвал несколько основных заболеваний, которые могут спровоцировать рак. Это, например, вирусы гепатита В и С, приводящие к раку печени. К раку шейки матки, а также новообразованиям, затрагивающие голову и шею, может привести вирус папилломы человека. Вирус герпеса и заболевания ВИЧ также могут спровоцировать онкологию. Это только некоторые из них. К раку могут привести не только перенесенные заболевания, но и другие факторы. Немаловажным в этом ключе является образ жизни человека в целом, отмечают онкологи. Вредные привычки и бытовая химия являются одним из факторов возникновения соответствующих болезней.

Российские медики отмечают, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них. Об этом рассказали специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского. «Сегодня доказанным фактом является связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями — их насчитывается уже более десятка», подчеркнул в разговоре с «Российской газетой» руководитель референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрей Бирюков. Специалист назвал несколько основных заболеваний, которые могут спровоцировать рак. Это, например, вирусы гепатита В и С, приводящие к раку печени. К раку шейки матки, а также новообразованиям, затрагивающие голову и шею, может привести вирус папилломы человека. Вирус герпеса и заболевания ВИЧ также могут спровоцировать онкологию. Это только некоторые из них. К раку могут привести не только перенесенные заболевания, но и другие факторы. Немаловажным в этом ключе является образ жизни человека в целом, отмечают онкологи. Вредные привычки и бытовая химия являются одним из факторов возникновения соответствующих болезней.