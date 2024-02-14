Российские ученые назвали вирусы, которые вызывают рак

RG: ВИЧ и гепатит могут спровоцировать рак у человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
Ученые насчитывают около десяти вирусов, способных вызвать рак Фото:

Российские медики отмечают, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них. Об этом рассказали специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского.

«Сегодня доказанным фактом является связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями — их насчитывается уже более десятка», подчеркнул в разговоре с «Российской газетой» руководитель референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрей Бирюков. Специалист назвал несколько основных заболеваний, которые могут спровоцировать рак. Это, например, вирусы гепатита В и С, приводящие к раку печени. К раку шейки матки, а также новообразованиям, затрагивающие голову и шею, может привести вирус папилломы человека. Вирус герпеса и заболевания ВИЧ также могут спровоцировать онкологию. Это только некоторые из них.

К раку могут привести не только перенесенные заболевания, но и другие факторы. Немаловажным в этом ключе является образ жизни человека в целом, отмечают онкологи. Вредные привычки и бытовая химия являются одним из факторов возникновения соответствующих болезней.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские медики отмечают, что некоторые перенесенные инфекционные вирусные заболевания могут спровоцировать онкологические. Всего на сегодня насчитывают около десяти из них. Об этом рассказали специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского. «Сегодня доказанным фактом является связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями — их насчитывается уже более десятка», подчеркнул в разговоре с «Российской газетой» руководитель референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрей Бирюков. Специалист назвал несколько основных заболеваний, которые могут спровоцировать рак. Это, например, вирусы гепатита В и С, приводящие к раку печени. К раку шейки матки, а также новообразованиям, затрагивающие голову и шею, может привести вирус папилломы человека. Вирус герпеса и заболевания ВИЧ также могут спровоцировать онкологию. Это только некоторые из них. К раку могут привести не только перенесенные заболевания, но и другие факторы. Немаловажным в этом ключе является образ жизни человека в целом, отмечают онкологи. Вредные привычки и бытовая химия являются одним из факторов возникновения соответствующих болезней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...