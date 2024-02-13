13 февраля 2024

В Пермь приехал Игорь Бутман — доверенное лицо Путина

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Квинтет джазового исполнителя Игоря Бутмана. Курган, бутман игорь
В этот раз Игорь Бутман не сыграет пермякам (архивное фото) Фото:
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В Пермь прибыл знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Сегодня он выступает не как музыкант, а как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Пермском институте культуры, который ожидает визит Бутмана.

«Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации. Центральным событием станет участие Игоря Бутмана в мероприятии Штаба общественной поддержки Пермского края „Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае“», — говорится на сайте вуза.

В институте Бутман проведет прослушивание коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. В программе визита музыканта также стоит посещение отремонтированного зала Пермской краевой филармонии, осмотр строящегося здания Краевой музыкальной школы.

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В Пермь прибыл знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Сегодня он выступает не как музыкант, а как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Пермском институте культуры, который ожидает визит Бутмана. «Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации. Центральным событием станет участие Игоря Бутмана в мероприятии Штаба общественной поддержки Пермского края „Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае“», — говорится на сайте вуза. В институте Бутман проведет прослушивание коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. В программе визита музыканта также стоит посещение отремонтированного зала Пермской краевой филармонии, осмотр строящегося здания Краевой музыкальной школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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