В Пермь приехал Игорь Бутман — доверенное лицо Путина

14 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

В этот раз Игорь Бутман не сыграет пермякам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Пермь прибыл знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Сегодня он выступает не как музыкант, а как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Пермском институте культуры, который ожидает визит Бутмана. «Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации. Центральным событием станет участие Игоря Бутмана в мероприятии Штаба общественной поддержки Пермского края „Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае“», — говорится на сайте вуза. В институте Бутман проведет прослушивание коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. В программе визита музыканта также стоит посещение отремонтированного зала Пермской краевой филармонии, осмотр строящегося здания Краевой музыкальной школы.

В Пермь прибыл знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Сегодня он выступает не как музыкант, а как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Пермском институте культуры, который ожидает визит Бутмана. «Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации. Центральным событием станет участие Игоря Бутмана в мероприятии Штаба общественной поддержки Пермского края „Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае“», — говорится на сайте вуза. В институте Бутман проведет прослушивание коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. В программе визита музыканта также стоит посещение отремонтированного зала Пермской краевой филармонии, осмотр строящегося здания Краевой музыкальной школы.