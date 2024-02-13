В Пермь приехал Игорь Бутман — доверенное лицо Путина

В Пермь прибыл знаменитый саксофонист Игорь Бутман. Сегодня он выступает не как музыкант, а как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Пермском институте культуры, который ожидает визит Бутмана.
«Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации. Центральным событием станет участие Игоря Бутмана в мероприятии Штаба общественной поддержки Пермского края „Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае“», — говорится на сайте вуза.
В институте Бутман проведет прослушивание коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. В программе визита музыканта также стоит посещение отремонтированного зала Пермской краевой филармонии, осмотр строящегося здания Краевой музыкальной школы.
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