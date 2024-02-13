Полиция опубликовала видео получения взятки для юриста дорожно-транспортной дирекции Сургута

В Сургуте полиция задержала чиновницу при получении взятки в 3 миллиона

14 февраля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

УМВД Югры опубликовало видеозапись задержания юриста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Югры опубликовала видео с задержанием посредника, который должен был передать сотруднику муниципального учреждения взятку в размере трех миллионов рублей за продление договора об аренде остановочного павильона. Материал опубликовал в telegram-канале УМВД ХМАО. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о взятке, которую получила начальник юридического отдела дорожно-транспортной дирекции Сургута Светлана Бахова. «Полицейскими установлено, что руководитель юридического отдела одного из муниципальных казенных учреждений Сургута, из корыстных побуждений, через посредника потребовала у предпринимателя 3 миллиона рублей за пролонгацию договоров на размещение на четырех остановках городского общественного транспорта торговых павильонов. Женщина пообещала не принимать к бизнесмену меры в случае невыполнения им установленных требований привести в соответствие с общим эскизом и архитектурой Сургута один из остановочных комплексов», — пояснили в публикации ведомства. Подозреваемая поручила своей знакомой выступить посредником между ней и предпринимателем. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье за покушение на получение взятки. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На данный момент Бахова задержана. В отношении ее сообщницы также возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Санкция по данной статье подразумевает до 10 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Югры опубликовала видео с задержанием посредника, который должен был передать сотруднику муниципального учреждения взятку в размере трех миллионов рублей за продление договора об аренде остановочного павильона. Материал опубликовал в telegram-канале УМВД ХМАО. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о взятке, которую получила начальник юридического отдела дорожно-транспортной дирекции Сургута Светлана Бахова. «Полицейскими установлено, что руководитель юридического отдела одного из муниципальных казенных учреждений Сургута, из корыстных побуждений, через посредника потребовала у предпринимателя 3 миллиона рублей за пролонгацию договоров на размещение на четырех остановках городского общественного транспорта торговых павильонов. Женщина пообещала не принимать к бизнесмену меры в случае невыполнения им установленных требований привести в соответствие с общим эскизом и архитектурой Сургута один из остановочных комплексов», — пояснили в публикации ведомства. Подозреваемая поручила своей знакомой выступить посредником между ней и предпринимателем. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье за покушение на получение взятки. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На данный момент Бахова задержана. В отношении ее сообщницы также возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Санкция по данной статье подразумевает до 10 лет лишения свободы.