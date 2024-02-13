Полиция опубликовала видео получения взятки для юриста дорожно-транспортной дирекции Сургута

Полиция Югры опубликовала видео с задержанием посредника, который должен был передать сотруднику муниципального учреждения взятку в размере трех миллионов рублей за продление договора об аренде остановочного павильона. Материал опубликовал в telegram-канале УМВД ХМАО. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о взятке, которую получила начальник юридического отдела дорожно-транспортной дирекции Сургута Светлана Бахова.
«Полицейскими установлено, что руководитель юридического отдела одного из муниципальных казенных учреждений Сургута, из корыстных побуждений, через посредника потребовала у предпринимателя 3 миллиона рублей за пролонгацию договоров на размещение на четырех остановках городского общественного транспорта торговых павильонов. Женщина пообещала не принимать к бизнесмену меры в случае невыполнения им установленных требований привести в соответствие с общим эскизом и архитектурой Сургута один из остановочных комплексов», — пояснили в публикации ведомства. Подозреваемая поручила своей знакомой выступить посредником между ней и предпринимателем.
Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье за покушение на получение взятки. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На данный момент Бахова задержана. В отношении ее сообщницы также возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Санкция по данной статье подразумевает до 10 лет лишения свободы.
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