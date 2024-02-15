Чиновники и силовики не могут договориться о важной должности в тюменском правительстве

В Тюменской области идет спор из-за топ-должности в правительстве

15 февраля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В тюменской политике спорят о том, кто возглавит комитет по делам национальностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чиновники и силовики не могут договориться о том, кто заберет важную должность в тюменском правительстве. Из-за этого областной комитет по делам национальностей обезглавлен уже больше года. Подробности URA.RU рассказал инсайдер, близкий к областному правительству. «Спор возник потому, что деятельность комитета касается и внутриполитического блока, и силовых структур. Первые предлагают кандидатуру из сферы информполитики и на человека „в погонах“ не согласны. С него потом невозможно спросить. Силовики же идут в отказ и настаивают на своем кандидате», — сообщает собеседник агентства. Пока обе стороны договариваются, комитетом фактически руководит человек, находящийся в должности заместителя председателя — Роман Малыгин. Как таковой ответственности за работу комитета он не несет. Ранее URA.RU сообщало о том, как Малыгина понизили с исполняющего обязанности руководителя до заместителя руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области, хотя изначально были договоренности, что Малыгин полноценно возглавит комитет.

Чиновники и силовики не могут договориться о том, кто заберет важную должность в тюменском правительстве. Из-за этого областной комитет по делам национальностей обезглавлен уже больше года. Подробности URA.RU рассказал инсайдер, близкий к областному правительству. «Спор возник потому, что деятельность комитета касается и внутриполитического блока, и силовых структур. Первые предлагают кандидатуру из сферы информполитики и на человека „в погонах“ не согласны. С него потом невозможно спросить. Силовики же идут в отказ и настаивают на своем кандидате», — сообщает собеседник агентства. Пока обе стороны договариваются, комитетом фактически руководит человек, находящийся в должности заместителя председателя — Роман Малыгин. Как таковой ответственности за работу комитета он не несет. Ранее URA.RU сообщало о том, как Малыгина понизили с исполняющего обязанности руководителя до заместителя руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области, хотя изначально были договоренности, что Малыгин полноценно возглавит комитет.