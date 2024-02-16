ВС РФ уничтожили РСЗО, из которого ВСУ стреляли по ТЦ в Белгороде

16 февраля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по украинскому расчету РСЗО «Вампир», заявил Евгений Поддубный Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате операции ВС РФ был уничтожен украинский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», который использовался для обстрела торгового центра (ТЦ) в Белгороде. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный. «Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО „Вампир“, который наносил удар по Белгороду», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что украинская машина находилась в районе населенного пункта Липцы. В зоне поражения есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. ВСУ 15 февраля совершили обстрел ТЦ в Белгороде. Украинские военные выпустили 18 реактивных снарядов из села Липцы в Харьковской области. ПВО России сумело перехватить 14 ракет. В результате обстрела погибло семь человек.

В результате операции ВС РФ был уничтожен украинский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», который использовался для обстрела торгового центра (ТЦ) в Белгороде. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный. «Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО „Вампир“, который наносил удар по Белгороду», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что украинская машина находилась в районе населенного пункта Липцы. В зоне поражения есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. ВСУ 15 февраля совершили обстрел ТЦ в Белгороде. Украинские военные выпустили 18 реактивных снарядов из села Липцы в Харьковской области. ПВО России сумело перехватить 14 ракет. В результате обстрела погибло семь человек.