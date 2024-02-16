ВС РФ уничтожили РСЗО, из которого ВСУ стреляли по ТЦ в Белгороде

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ВС РФ нанесли удар по украинскому расчету РСЗО «Вампир», заявил Евгений Поддубный Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате операции ВС РФ был уничтожен украинский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», который использовался для обстрела торгового центра (ТЦ) в Белгороде. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.

«Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО „Вампир“, который наносил удар по Белгороду», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что украинская машина находилась в районе населенного пункта Липцы. В зоне поражения есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ.

ВСУ 15 февраля совершили обстрел ТЦ в Белгороде. Украинские военные выпустили 18 реактивных снарядов из села Липцы в Харьковской области. ПВО России сумело перехватить 14 ракет. В результате обстрела погибло семь человек.

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В результате операции ВС РФ был уничтожен украинский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», который использовался для обстрела торгового центра (ТЦ) в Белгороде. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный. «Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО „Вампир“, который наносил удар по Белгороду», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что украинская машина находилась в районе населенного пункта Липцы. В зоне поражения есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. ВСУ 15 февраля совершили обстрел ТЦ в Белгороде. Украинские военные выпустили 18 реактивных снарядов из села Липцы в Харьковской области. ПВО России сумело перехватить 14 ракет. В результате обстрела погибло семь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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