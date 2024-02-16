Эксперты раскрыли, почему растут спрос и цены на землю под дачи в Челябинске

В Челябинске на фоне выросшего спроса подорожала земля под дачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, дача, загородный дом, поселок, село
Спрос на земельные участки в Челябинске за месяц вырос на 30% Фото:

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению ноябрем 2023 года спрос на земельные участки вырос на 30%, при этом их стоимость увеличилась на 44%. Участки в поселках с инфраструктурой в городе и пригороде на данный момент стоят от 500 тысяч рублей за сотку, рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В феврале 2024 года в Челябинске спрос и цены на земельные участки растут стабильно. В феврале по сравнению с январем земли стали покупать на 30% чаще. При этом стоимость участков в поселках с инфраструктурой начинается от 500 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова.

По словам президента гильдии риелторов, земельные участки на данный момент востребованы из-за льготной ипотеки, пока она на них распространяется. Землю берут как обычные челябинские семьи, так и мелкие застройщики.

На данный момент взять ипотеку на жилье в новостройке и под строительство можно под 8% годовых, на вторичном же рынке дело обстоит иначе: ставки выросли до 18% годовых.

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В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению ноябрем 2023 года спрос на земельные участки вырос на 30%, при этом их стоимость увеличилась на 44%. Участки в поселках с инфраструктурой в городе и пригороде на данный момент стоят от 500 тысяч рублей за сотку, рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В феврале 2024 года в Челябинске спрос и цены на земельные участки растут стабильно. В феврале по сравнению с январем земли стали покупать на 30% чаще. При этом стоимость участков в поселках с инфраструктурой начинается от 500 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. По словам президента гильдии риелторов, земельные участки на данный момент востребованы из-за льготной ипотеки, пока она на них распространяется. Землю берут как обычные челябинские семьи, так и мелкие застройщики. На данный момент взять ипотеку на жилье в новостройке и под строительство можно под 8% годовых, на вторичном же рынке дело обстоит иначе: ставки выросли до 18% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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