Губернатор Куйвашев не смог вручить Демидовские премии ученым

Вместо губернатора на награждении ученых был Алексей Шмыков Фото: Илья Московец, URA.RU

новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина

Вместо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на вручении Демидовской премии был его первый заместитель Алексей Шмыков, хотя в официальных анонсах до последнего стояла фамилия главы региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из губернаторской резиденции, где проходит мероприятие. Накануне Куйвашев не смог лично присутствовать и на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«По поручению губернатора приветствую элиту российской науки. Вручать премии трем выдающимся ученым — особая честь. Горжусь, что среди награжденных есть и наши земляки», — поприветствовал присутствующих Шмыков. Больше упоминаний фамилии главы региона не было, гости в зале шептались: «Губернатор на карантине, сам Путин об этом вчера рассказал».

Из статусных гостей на премии были спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, министр промышленности Сергей Пересторонин, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, экс-вице-премьер, а ныне ректор УрГЭУ Яков Силин, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов. Лауреатами Демидовской премии стали ученые Борис Четверушкин (специалист в области прикладной математики), Валерий Чарушин (органическая химия) и Николай Макаров (археология и история средневековой Руси).

О болезни Куйвашева действительно сообщил президент, посетивший 15 февраля Свердловскую область. «Губернатор приболел немножко, но выйдет на совещании в режиме видеосвязи», — заявил Путин, общаясь с рабочими «Уралвагонзавода». На совещании, которое он позднее провел на заводе «Уральские локомотивы», Евгений Куйвашев вышел на связь по ВКС. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU.

Среди гостей церемонии, помимо Алексея Шмыкова, были Сергей Пересторонин и Людмила Бабушкина Фото: Илья Московец, URA.RU