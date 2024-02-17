Военкор «Звезды» Пионтковский пострадал при атаке дрона в ДНР

Военкор пострадал при атаке беспилотника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военкор телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР. Корреспондент получил осколочное ранение ноги.
«У военкора легкое осколочное ранение ноги. У его коллеги из съемочной группы Максима Магро контузия. Угрозы их жизни нет», — передают РИА Новости.
Поселок Пантелеймоновку обстреляли ВСУ 17 февраля. В результате обрушения здания погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четверо получили ранения, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
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