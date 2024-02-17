17 февраля 2024

Военкор «Звезды» Пионтковский пострадал при атаке дрона в ДНР

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Военкор пострадал при атаке беспилотника Фото:
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Военкор телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР. Корреспондент получил осколочное ранение ноги.

«У военкора легкое осколочное ранение ноги. У его коллеги из съемочной группы Максима Магро контузия. Угрозы их жизни нет», — передают РИА Новости.

Поселок Пантелеймоновку обстреляли ВСУ 17 февраля. В результате обрушения здания погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четверо получили ранения, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

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Военкор телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР. Корреспондент получил осколочное ранение ноги. «У военкора легкое осколочное ранение ноги. У его коллеги из съемочной группы Максима Магро контузия. Угрозы их жизни нет», — передают РИА Новости. Поселок Пантелеймоновку обстреляли ВСУ 17 февраля. В результате обрушения здания погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четверо получили ранения, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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