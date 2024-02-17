Военкор «Звезды» Пионтковский пострадал при атаке дрона в ДНР

17 февраля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Военкор пострадал при атаке беспилотника Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкор телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР. Корреспондент получил осколочное ранение ноги. «У военкора легкое осколочное ранение ноги. У его коллеги из съемочной группы Максима Магро контузия. Угрозы их жизни нет», — передают РИА Новости. Поселок Пантелеймоновку обстреляли ВСУ 17 февраля. В результате обрушения здания погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четверо получили ранения, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

Военкор телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский пострадал при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в ДНР. Корреспондент получил осколочное ранение ноги. «У военкора легкое осколочное ранение ноги. У его коллеги из съемочной группы Максима Магро контузия. Угрозы их жизни нет», — передают РИА Новости. Поселок Пантелеймоновку обстреляли ВСУ 17 февраля. В результате обрушения здания погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четверо получили ранения, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.