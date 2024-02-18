Снайпер ВСУ Белозерская призналась, что солдат раздражают российские дроны

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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон
ВСУ страдают от атак российских дронов, рассказала Елена Белозерская Фото:

Украинская снайперша Елена Белозерская призналась, что ее, как и остальных солдат из числа вооруженные сил страны раздражают российские беспилотники. Она отметила, что из-за дронов солдаты Украины всегда находятся «на виду». Об этом солдат рассказала в интервью британским журналистам.

«[Российские] дроны противника очень раздражают. Как бы ни старались, враг практически все время нас видит», — призналась Елена Белозерская изданию The Sun.

Сами ВСУ также не стесняются использовать дроны в борьбе против РФ. Причем они запускаются на территории, которые не относятся к фронту. Зачастую от украинских беспилотников страдают приграничные российские территории. На днях ВСУ запустили дрон-камикадзе в село Белгородской области.

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Украинская снайперша Елена Белозерская призналась, что ее, как и остальных солдат из числа вооруженные сил страны раздражают российские беспилотники. Она отметила, что из-за дронов солдаты Украины всегда находятся «на виду». Об этом солдат рассказала в интервью британским журналистам. «[Российские] дроны противника очень раздражают. Как бы ни старались, враг практически все время нас видит», — призналась Елена Белозерская изданию The Sun. Сами ВСУ также не стесняются использовать дроны в борьбе против РФ. Причем они запускаются на территории, которые не относятся к фронту. Зачастую от украинских беспилотников страдают приграничные российские территории. На днях ВСУ запустили дрон-камикадзе в село Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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