Снайпер ВСУ Белозерская призналась, что солдат раздражают российские дроны

Украинская снайперша Елена Белозерская призналась, что ее, как и остальных солдат из числа вооруженные сил страны раздражают российские беспилотники. Она отметила, что из-за дронов солдаты Украины всегда находятся «на виду». Об этом солдат рассказала в интервью британским журналистам.
«[Российские] дроны противника очень раздражают. Как бы ни старались, враг практически все время нас видит», — призналась Елена Белозерская
Сами ВСУ также не стесняются использовать дроны в борьбе против РФ. Причем они запускаются на территории, которые не относятся к фронту. Зачастую от украинских беспилотников страдают приграничные российские территории. На днях ВСУ запустили дрон-камикадзе в село Белгородской области.
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