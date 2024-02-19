В отдаленном селе ЯНАО планируется перенос вертолетной площадки

20 февраля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Месторасположение новой вертолетной площадки изменят для развития территории села Фото: Максим Егоров © URA.RU В селе Белоярск Приуральского района ЯНАО разрабатывается проектная документация по строительству новой вертолетной площадки. В местном управлении строительства и жилищной политики сообщается, что объект будет располагаться на новом месте. «В текущем году запланированы работы по корректировке проектной документации по объекту „Вертолетная площадка в селе Белоярск“. Предлагается объект воздушного транспорта разместить на новом месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. Перенос вертолетной площадки планируют с целью дальнейшего развития инфраструктуры поселка. В ближайшее время проектная организация приступит к сбору исходных данных и выполнению инженерных изысканий. Нынешняя вертолетная площадка расположена недалеко от кладбища и примыкает к селу. В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Об этом жители попросили губернатора округа Дмитрия Артюхова. Регулярные рейсы начнут выполняться текущем году. В период межсезонья их количество увеличится из-за растущего спроса.

В селе Белоярск Приуральского района ЯНАО разрабатывается проектная документация по строительству новой вертолетной площадки. В местном управлении строительства и жилищной политики сообщается, что объект будет располагаться на новом месте. «В текущем году запланированы работы по корректировке проектной документации по объекту „Вертолетная площадка в селе Белоярск“. Предлагается объект воздушного транспорта разместить на новом месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. Перенос вертолетной площадки планируют с целью дальнейшего развития инфраструктуры поселка. В ближайшее время проектная организация приступит к сбору исходных данных и выполнению инженерных изысканий. Нынешняя вертолетная площадка расположена недалеко от кладбища и примыкает к селу. В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Об этом жители попросили губернатора округа Дмитрия Артюхова. Регулярные рейсы начнут выполняться текущем году. В период межсезонья их количество увеличится из-за растущего спроса.