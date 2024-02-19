19 февраля 2024

В отдаленном селе ЯНАО планируется перенос вертолетной площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Месторасположение новой вертолетной площадки изменят для развития территории села Фото:

В селе Белоярск Приуральского района ЯНАО разрабатывается проектная документация по строительству новой вертолетной площадки. В местном управлении строительства и жилищной политики сообщается, что объект будет располагаться на новом месте.

«В текущем году запланированы работы по корректировке проектной документации по объекту „Вертолетная площадка в селе Белоярск“. Предлагается объект воздушного транспорта разместить на новом месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Перенос вертолетной площадки планируют с целью дальнейшего развития инфраструктуры поселка. В ближайшее время проектная организация приступит к сбору исходных данных и выполнению инженерных изысканий. Нынешняя вертолетная площадка расположена недалеко от кладбища и примыкает к селу.

В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Об этом жители попросили губернатора округа Дмитрия Артюхова. Регулярные рейсы начнут выполняться текущем году. В период межсезонья их количество увеличится из-за растущего спроса.

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В селе Белоярск Приуральского района ЯНАО разрабатывается проектная документация по строительству новой вертолетной площадки. В местном управлении строительства и жилищной политики сообщается, что объект будет располагаться на новом месте. «В текущем году запланированы работы по корректировке проектной документации по объекту „Вертолетная площадка в селе Белоярск“. Предлагается объект воздушного транспорта разместить на новом месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. Перенос вертолетной площадки планируют с целью дальнейшего развития инфраструктуры поселка. В ближайшее время проектная организация приступит к сбору исходных данных и выполнению инженерных изысканий. Нынешняя вертолетная площадка расположена недалеко от кладбища и примыкает к селу. В ЯНАО в 2024 году появится новый регулярный вертолетный маршрут между Тарко-Сале и поселком Самбург. Об этом жители попросили губернатора округа Дмитрия Артюхова. Регулярные рейсы начнут выполняться текущем году. В период межсезонья их количество увеличится из-за растущего спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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