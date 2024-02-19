19 февраля 2024

В Тюмени проверят озеро с опасными «чумными» щуками

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, щука, рыба, рыбалка, клев
Ранее в озере Котляк местные поймали рыб с язвами Фото:

В Тюменской области ученые исследуют озеро Котляк, где рыбаки поймали щук с язвами и коростами. Об этом URA.RU сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Ранее сообщалось, что в водоеме нашли рыбу, предположительно, зараженную щучьей чумой.

«В адрес Тюменского филиала Всероссийского НИИ хозяйства и океанографии направлен предметный запрос о причинах ухудшении состояния рыбы, рисков воздействия на организм человека вследствие ее употребления в пищу», — сообщили в управлении. Там отметили, что специалисты НИИ обладают необходимыми знаниями, которые позволят правильно идентифицировать болезнь, если она есть.

Ранее URA.RU писало, что в озере Котляк местные рыбаки поймали рыб с язвами. В комментариях к фотографии зараженных рыб жители предположили, что они заражены щучьей чумой. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук.

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В Тюменской области ученые исследуют озеро Котляк, где рыбаки поймали щук с язвами и коростами. Об этом URA.RU сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Ранее сообщалось, что в водоеме нашли рыбу, предположительно, зараженную щучьей чумой. «В адрес Тюменского филиала Всероссийского НИИ хозяйства и океанографии направлен предметный запрос о причинах ухудшении состояния рыбы, рисков воздействия на организм человека вследствие ее употребления в пищу», — сообщили в управлении. Там отметили, что специалисты НИИ обладают необходимыми знаниями, которые позволят правильно идентифицировать болезнь, если она есть. Ранее URA.RU писало, что в озере Котляк местные рыбаки поймали рыб с язвами. В комментариях к фотографии зараженных рыб жители предположили, что они заражены щучьей чумой. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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