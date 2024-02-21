«Балтика» займется выпуском алкогольных коктейлей

21 февраля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

«Балтике» интересен сегмент коктейлей из-за его роста втрое за последние три года, отмечают участники рынка Фото: Алиса Курганская © URA.RU Пивоваренная компания «Балтика» регистрирует логотип бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки. Эта информация содержится в базе Роспатента. «Представители „Балтики“ 16 февраля подали заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina», — на базу ведомства и мнение экспертов ссылаются «Ведомости». Собеседники издания подчеркивают, что товарный знак Platina Latina был зарегистрирован в прошлом году. Заявки на пивные бренды компании обычно ограничивались лишь 32-м классом МКТУ. В середине февраля пивовары объединились с Уральским государственным аграрным университетом. Соответствующее соглашение было подписано на выставке «Россия» в Москве. Цель сотрудничества — создание новых вкусов.

Пивоваренная компания «Балтика» регистрирует логотип бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки. Эта информация содержится в базе Роспатента. «Представители „Балтики“ 16 февраля подали заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina», — на базу ведомства и мнение экспертов ссылаются «Ведомости». Собеседники издания подчеркивают, что товарный знак Platina Latina был зарегистрирован в прошлом году. Заявки на пивные бренды компании обычно ограничивались лишь 32-м классом МКТУ. В середине февраля пивовары объединились с Уральским государственным аграрным университетом. Соответствующее соглашение было подписано на выставке «Россия» в Москве. Цель сотрудничества — создание новых вкусов.