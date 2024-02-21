«Балтика» займется выпуском алкогольных коктейлей

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Гастрофестиваль. Москва, бокалы, пустые, стекло
«Балтике» интересен сегмент коктейлей из-за его роста втрое за последние три года, отмечают участники рынка Фото:

Пивоваренная компания «Балтика» регистрирует логотип бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки. Эта информация содержится в базе Роспатента.

«Представители „Балтики“ 16 февраля подали заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina», — на базу ведомства и мнение экспертов ссылаются «Ведомости». Собеседники издания подчеркивают, что товарный знак Platina Latina был зарегистрирован в прошлом году. Заявки на пивные бренды компании обычно ограничивались лишь 32-м классом МКТУ.

В середине февраля пивовары объединились с Уральским государственным аграрным университетом. Соответствующее соглашение было подписано на выставке «Россия» в Москве. Цель сотрудничества — создание новых вкусов.

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Пивоваренная компания «Балтика» регистрирует логотип бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки. Эта информация содержится в базе Роспатента. «Представители „Балтики“ 16 февраля подали заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina», — на базу ведомства и мнение экспертов ссылаются «Ведомости». Собеседники издания подчеркивают, что товарный знак Platina Latina был зарегистрирован в прошлом году. Заявки на пивные бренды компании обычно ограничивались лишь 32-м классом МКТУ. В середине февраля пивовары объединились с Уральским государственным аграрным университетом. Соответствующее соглашение было подписано на выставке «Россия» в Москве. Цель сотрудничества — создание новых вкусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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