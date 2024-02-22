Путин лично похвалил главу Татарстана за организацию «Игр будущего»

«Игры будущего», проходящие в Казани, были организованы на международном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
«Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия [„Игры будущего“]. На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», — заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, мероприятие проведено более чем достойно. «Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня», — резюмировал он.
Путин 21 февраля посетил международные соревнования «Игры будущего» в Казани. Он заявил, что это мероприятие — дар России мировой спортивной семье. Также глава государства назвал «Игры будущего» свободной от двойных стандартов и политики площадкой.
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