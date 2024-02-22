Съемочная группа «Первого канала» едет в Екатеринбург ради шоу

В Екатеринбурге планируют снять шоу «Жизнь своих»

22 февраля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

«Первый канал» снимает шоу по всей России Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков, которые готовят travel-шоу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным URA.RU, съемочная группа «Первого канала» в ближайшее время начнет работу или уже работает в регионе. «Съемки будут длиться около восьми дней, что достаточно долго для такого рода проекта. Планируется, что команда исследует маршрут красной линии, которая проходит через главные достопримечательности города», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Первого канала». Ответ ожидается. «Жизнь своих» — это проект, который рассказывает о том, чего россияне не найдут ни в одном путеводителе. Ведущий Евгений Кривцов отправляется в различные города страны и показывает то, как живет обычный человек, и почему ему хорошо и интересно именно в своем регионе. В первом сезоне съемочная группа программы посетила: Кольский полуостров, Ярославль, Камчатку, Владивосток, Архангельск, Кострому, Нижний Новгород, Смоленск, Красноярск, Кузбасс, Пермь и многое другое.

Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков, которые готовят travel-шоу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным URA.RU, съемочная группа «Первого канала» в ближайшее время начнет работу или уже работает в регионе. «Съемки будут длиться около восьми дней, что достаточно долго для такого рода проекта. Планируется, что команда исследует маршрут красной линии, которая проходит через главные достопримечательности города», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Первого канала». Ответ ожидается. «Жизнь своих» — это проект, который рассказывает о том, чего россияне не найдут ни в одном путеводителе. Ведущий Евгений Кривцов отправляется в различные города страны и показывает то, как живет обычный человек, и почему ему хорошо и интересно именно в своем регионе. В первом сезоне съемочная группа программы посетила: Кольский полуостров, Ярославль, Камчатку, Владивосток, Архангельск, Кострому, Нижний Новгород, Смоленск, Красноярск, Кузбасс, Пермь и многое другое.